Dai B&B agli animali domestici: le nuove regole dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio Treviso-Belluno ha portato a termine in queste settimane la revisione della Raccolta provinciale degli usi, strumento di consultazione per cittadini e imprenditori, utile strumento in sede di giustizia civile.

Una raccolta di fonti secondarie del diritto, aggiornata periodicamente ogni cinque anni, che trova applicazione nei rapporti contrattuali. Il grosso del lavoro per la provincia di Treviso è stato svolto soprattutto negli ultimi due anni con l'aggiornamento e la scrittura di oltre 300 articoli complessivi che spaziano dall'agricoltura al turismo, redatti da 4 comitati tecnici composti da cinque componenti ciascuno. Le maggiori novità della nuova edizione riguardano gli animali da compagnia e la sezione che disciplina B&B e alloggi turistici, che negli ultimi anni hanno conosciuto un autentico boom. La raccolta degli usi in provincia di Treviso è stata istituita nel 1934: periodicamente dev'essere aggiornata per restare al passo con i tempi: in questo contesto è stato dunque necessario scrivere nuove norme per la gestione di cani e gatti, accanto alle sezioni legate alla silvicoltura o alla compravendita di immobili. Il nuovo millennio ha portato alla cancellazione del regolamento su bachi da seta e bozzoli, ormai non più d'interesse, mentre per gli animali da compagnia sono state inserite quattro pagine. Si disciplina, ad esempio, l'età minima per la compravendita: 60 giorni per i cuccioli di cane, 90 giorni per i gattini di razza. Il contratto di vendita, in quest'ambito, può essere verbale, ma si suggerisce la modalità scritta. Se il compratore ha versato una caparra e non intende più ritirare l'animale, perde la caparra, si specifica che in Italia non è possibile affittare un cane, mentre l'accoppiamento può essere fatto pagando la monta in denaro o tramite cessione in cuccioli e così via. Gli "usi alberghieri" danno indicazioni aggiornate su prezzi e comfort. Se in una camera singola, ad esempio, si aggiunge un secondo letto, il prezzo totale non deve essere superiore al 90% del prezzo massimo della camera a due letti. Si ricorda, inoltre, che la caparra da versare in anticipo ammonta di solito al 30%.

La raccolta degli usi aggiornata è consultabile online sul sito della Camera di Commercio Treviso-Belluno