Covid, addio a Paolo Bellio: era lo storico tecnico di radio Alfa

Nessuna malattia pregressa. Poi la scoperta di essere positivo al Covid-19, il ricovero a fine novembre e la morte, a causa dell'infezione dopo alcuni giorni trascorsi in terapia intensiva, in bilico tra la vita e la morte. Paolo Bellio, 60 anni, era conosciutissimo a Treviso per essere stato il tecnico al mixer della storica emittente radio Alfa: ieri, lunedì 7 dicembre, si è spento all'ospedale Ca' Foncello. Lascia la moglie Giovanna e le figlie, Antonella e Michela, ma anche molti parenti e tantissimi amici che oggi ne piangono la scomparsa. Il 60enne, originario di Sant'Antonino, viveva nel quartiere di Santa Bona. Dopo l'esperienza in radio Bellio, grande appassionato di musica, si era dedicato al lavoro di elettricista: aveva aperto una sua azienda e si era specializzato nell'installazione di sistemi d'allarme, wi-fi, cablaggi, antenne e videosorveglianza. L'estremo saluto dovrebbe tenersi nelle giornate di giovedì o venerdì presso la chiesa di San Liberale.

Tra le altre vittime del Covid-19 in queste drammatiche giornate di inizio dicembre c'è anche Giovanni Merlo, imprenditore edile di 79 anni ed ex presidente dell'Opitergina calcio. A Gaiarine è lutto per la scomparsa di Edda Buriola, 83 anni: nel dopoguerra era stata tra le prime operaie assunte in un mobilificio. Il Covid-19 si è portato via anche Celeste Teo, 83 anni, anima del Gruppo Alpini di Solighetto di Pieve di Soligo. Grande cordoglio a San Biagio di Callalta per la scomparsa di Antonia Colladon, 74 anni, fondatrice 25 anni fa dell'agriturismo "Cain orbo", nelle campagne di San Floriano. Infine, tra le vittime, c'è da registrare anche Rosita Zanon, 82enne noalese: per molti anni ha guidati la cappelleria "Bellina" di via Martiri della Libertà a Treviso. Il decesso domenica all'ospedale di Dolo.