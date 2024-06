Contributi negati a Veneto Uno, scatta una denuncia per omissione d'atti d'ufficio

Intrappolata dal mare tempestoso della burocrazia, paralizzata da cavilli da azzeccagarbugli e probabilmente da errori marchiani nell'interpretazione della legge, radio Veneto Uno, storica emittente radiofonica trevigiana che il prossimo anno dovrebbe celebrare i 50 anni dalla sua fondazione rischia di sparire definitivamente a causa di una mancata contribuzione pubblica che le verrebbe ingiustamente negata. Il suo proprietario, fondatore e direttore, Roberto Ghizzo, non riceve dal 2017 più nulla di quanto le spetterebbe secondo la legge, nonostante l'indirizzo votato all'informazione e chiaramente verso l'impegno culturale dell'emittente, capace negli anni di creare un'orchestra filarmonica e da camera "degna delle grandi colossi tedeschi".

Una legge che il coordinatore del dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe interpretato in maniera erronea tanto da portare il patron di Veneto Uno a presentare alla Procura di Treviso, attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Alessandro Canal, una denuncia per il reato di omissioni d'atti d'ufficio. Sotto accusa in particolare c'è una mancata risposta ad una richiesta formale, datata giugno 2023, in cui lo stesso Ghizzo chiedeva un accesso agli atti. A tale richiesta non è seguita nessuna risposta. Le precedenti risposte, via Pec, che si sono susseguite negli ultimi anni dall'ufficio governativo circa la mancata concessione della contribuzione prevista per legge, sono state le più disparate e sempre poco convincenti (per dirla con un eufemismo): prima l'alt è arrivato perché si sosteneva che radio Veneto Uno fosse ancora organo di partito (requisito che però per legge non esiste più dal 2005), poi che la richiesta fosse stata presentata con una legge, la 230, che riguarda però le emittenti a carattere nazionale e ancora replicando con un parere della commissione del Senato che di fatto metteva il divieto al percepire questo tipo di contributi. Insomma una cortina di fumo che agli occhi di Roberto Ghizzo è stata creata ad arte pur di spegnere la radio: lui però non demorde in nome della «difesa del principio della pluralità dell'informazione», sperando che la decisione di denunciare permetta a questa voce del Nord-est di sopravvivere anche a questa surreale vicenda di carte bollate. «Noi cerchiamo di avere ciò che ci spetta per legge, non per opinione, perchè è un dovere onorare chi ha lavorato le spettanze e sono in difficoltà, non ho problemi ad ammetterlo»: ha sottolineato Roberto Ghizzo nel corso di una conferenza stampa che si è svolta proprio negli studi della radio, in via 55° Reggimento Fanteria, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere.