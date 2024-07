Autonomia differenziata in Veneto, parte la campagna referendaria per abrogarla

Partirà il 20 e 21 luglio, la campagna di raccolta firme per il referendum integralmente abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, promossa dal Comitato referendario costituito a livello nazionale da un vasto schieramento di forze sociali, politiche, associative e della società civile. “Sì all’Italia unita, libera e giusta. Una firma contro l’Autonomia differenziata”, questo lo slogan della mobilitazione che prenderà il via questo fine settimana con iniziative e banchetti in tutto il Paese. In occasione delle due giornate, i rappresentanti dei partiti, dei sindacati e delle associazioni saranno presenti anche nella Marca per testimoniare un impegno straordinario per raccogliere entro settembre le 500mila firme necessarie.

Il Comitato territoriale sarà presentato oggi, 20 luglio, all’Auditorium della sede CGIL di via Dandolo a Treviso ed è formato da: CGIL Treviso, UIL Veneto - Treviso, ANPI Comitato Provinciale di Treviso, PARTITO DEMOCRATICO Provinciale di Treviso, SINISTRA ITALIANA, MOVIMENTO 5 STELLE, RIFONDAZIONE COMUNISTA, COMPAGNO È IL MONDO, PCI, COVESAP, POSSIBILE, LIBERA, EUROPA VERDE VERDI.

Sarà presente il segretario generale della CGIL di Treviso Mauro Visentin. «La legge sulla autonomia differenziata - fa sapere il Comitato referendario - va abrogata perché: spaccherà l’Italia in tante piccole patrie, condannando il Paese all’irrilevanza politica ed economica anche a livello europeo; aumenterà i divari territoriali; peggiorerà le già insopportabili disuguaglianze sociali a danno di tutta collettività e, in particolare, di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne; moltiplicherà la burocrazia, complicando la vita alle imprese». Per questo un arco così ampio di realtà propone alle cittadine e ai cittadini di sottoscrivere il referendum, il cui quesito recita: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?".