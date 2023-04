Restera. De Nardi: «Un unico parco delle risorgive». Conte: «Abbiamo un progetto concreto»

«Un unico grande parco di ccque sorgive: Sile, Storga e Botteniga…. Forse il più grande e bello del Mondo »: con un post pubblicato domenica sui suoi social il candidato del centrosinistra, Giorgio De Nardi, ha voluto avanzare la proposta di collegare le tre aree naturalistiche, mettendole in rete e collegandole. «Esistono già queste realtà, già più o meno sviluppate ma sono scollegate» ha commentato De Nardi «l'idea di mettere a fattor comune questi tre possibili parchi in un unico parco deriva dal fatto che hanno in comune di essere fiumi di acqua risorgiva, vicini a Treviso e che già il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Se lo mettiamo insieme a quello dello Storga e al Botteniga abbiamo un complesso di parchi che possono essere integrati attraverso dei corridoi verdi che consentono quindi di girarli in bicicletta, senza essere mai costretti a passaggi in mezzo al traffico che renderebbero questo parco un'attrativa unica per i turisti».

Dal canto suo il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha annunciato che saranno avviati lavori di rifacimento sia del manto stradale che dell'arredo urbano, oltre ad un più efficente sistema di illuminazione. «Noi vogliamo continuare a migliorare la qualità del servizio per i turisti» ha spiegato «ricordo che presso le ex scuole Volta è prevista la realizzazione, attraverso i fondi del Pnrr, di un punto di accoglienza turistico proprio per i cicloturisti, quindi l'obiettivo nostro è quello di presentarci nel migliore dei modi con una Restera ancor più meravigliosa di come si presenta oggi».