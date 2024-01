Rsa, torna lo spettro degli aumenti: «Costo esorbitante, le famiglie non ce la fanno più»

Stanchi delle rassicurazioni da parte della politica a tutti i livelli, tutte finora infruttuose, le famiglie degli ospiti delle Rsa di Treviso sono nuovamente sul piede di guerra: nuovi aumenti delle rette sono infatti alle porte, con un vero e proprio salasso. Per questo motivo Silvano Filippetto, rappresentante dei familiari ISRAA di Treviso, ha deciso di scrivere nuovamente una lettera aperta per fare il punto della situazione e lanciare un appello.

«Ancora una volta si prospetta un aumento delle rette nelle Rsa trevigiane» scrive Filippetto «malgrado le tante voci di aiuto sollevate da rappresentanti e familiari, in particolare i rappresentanti ISRAA i quali dopo aver raccolto più di 700 firme attraverso una petizione lanciata a febbraio e presentata al sindaco Mario Conte, all’assessore alla sanità Manuela Lanzarin e il 5 maggio scorso al Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti (il quale ci ha consigliato di interpellare una deputata alla Camera che si interessa di problematiche inerenti alle RSA ,in cui Lei stessa è coinvolta ma non abbiamo mai ricevuto una risposta) non abbiamo più sentito o visto un interessamento alla problematica sopracitata.

«La regione Veneto ha stanziato 20 milioni ma sono insufficienti per coprire gli aumenti in atto, il presidente URIPA, dott. Volpe, aveva ipotizzato un centinaio di milioni per coprire tutti gli aumenti» continua il portavoce delle famiglie Israa «Benché alcuni beni di prima necessità siano un calati c’è l’aumento dell’IVA sul gas dal 5% al 22% cioè è tornata a livello pre covid, poi gli aumenti, giustamente, al personale sanitario. Alcune RSA hanno già dovuto aumentare le rette che vanno da 3 euro a 12 euro al giorno, in pratica da 90 a 300 euro in più al mese, le famiglie non ce la fanno più a sostenere un costo così esorbitante, tra non molto tempo in casa di riposo accederà solo chi ha una pensione di lusso».

«Il deputato della Lega, segretario della stessa in Veneto, Alberto Stefani, depositando alla Camera un ordine del giorno sulle problematiche delle RSA, veniva accolta dal governo che si impegna ad aiutare le RSA sul caro energia ma dietro l’angolo c’è qualcuno che ha fatto lo sgambetto» conclude Filippetto «ovverosia, ha aumentato l’IVA dal 5 al 22%, e qui bisogna rifare tutti i conti sapendo benissimo che il caro energia è uno dei capitoli più importanti su questo contesto. Altra problematica attuale è la scarsità di ricezione di medicinali da parte dell’Ulss 2, ormai sono più di 5/6 mesi che le strutture dell’Israa ricevono i farmaci al lumicino, svariate volte il D.G. dott. Benazzi ci ha rassicurato che in breve tempo il problema sarà risolto, avendo cambiato il personale nell’ambito della farmacia abbiamo un po’ di dubbi che il problema si risolva a breve».