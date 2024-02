Avviata dalla Prefettura la revisione sugli autovelox presenti nella Marca

Attualmente sono quattro gli autovelox fissi presenti in provincia di Treviso e sono posizionati lungo la strada regionale 245 “Castellana”, nel Comune di Castello di Godego, lungo la strada provinciale 248 “Schiavonesca Marosticana” in Comune di Volpago, sulla provinciale 667 “di Caerano” in Comune di Riese Pio X (il dispositivo preso di mira da Fleximan nella notte del 19 gennaio e che sarà reinstallato) e quello lungo la strada regionale 89 “Treviso Mare”, nel Comune di Roncade (autorizzato di recente). «Sono in atto delle revisioni su tutti gli autovelox presenti uin provincia e che sono stati autorizzati dalla Prefettura che sono quattro» ha spiegato stamattina il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti «è previsto anche nelle nostre disposizioni da parte del Ministero: non si intende revisione sullo strumento in sè ma sull'impiego di quello strumento di quel determinato tratto di strada». In queste settimane sarebbero arrivate alcune richieste dai Comuni della provincia, tra cui quello di Pederobba. La Prefettura ha in particolare il compito di individuare i tratti stradali lungo i quali è possibile installare i dispositivi fissi e le amministrazioni si regolano di conseguenza: si seguono parametri relativi all'incidentalità e altre caratteristiche tecniche. Per le altre strade è sempre possibile eseguire controlli sulla velocità ma è necessario sia presente un agente di polizia.

Sidoti è intervenuto con parole nette sulla vicenda di Fleximan e degli altri autori di atti vandalici in Veneto e anche nel nostro territorio: ultimo caso il trattore che a Cappella Maggiore ha abbattuto alcuni segnali stradali. «Sono stati fatti dei paragoni con i supereroi, probabilmente qualcuno che ha letto dei fumetti di supereroi e per scarsa intelligenza non li ha neanche capiti» ha commentato il Prefetto «credo che scarsa intelligenza, livello culturale bassissimo, mancanza di buon senso. In una parola si dice imbecillità nel vocabolario».