Ridatti una mossa, tornano le attività all'aria aperta nei parchi pubblici

Arriva la bella stagione e con essa le buone pratiche per fare movimento all’aperto e guadagnare salute: riparte lunedì 17 giugno l’iniziativa “RiDatti una mossa al parco”, giunta all’undicesima edizione.

Frutto di una collaborazione ormai consolidata tra il Servizio Promozione della Salute dell’Unità operativa Prevenzione e Controllo Malattie Croniche dell’Ulss 2, le Amministrazioni comunali, le associazioni sportive del territorio aderenti a “Lasciamo il segno – La Rete Trevigiana per l’attività fisica”, AICS - Ente provinciale di promozione sportiva e UISP - Unione italiana sport per tutti, l’edizione 2024 di “RiDatti una mossa al parco” vede coinvolti i Comuni di: Breda di Piave, Casier, Conegliano, Istrana, Montebelluna, Morgano, Preganziol, San Biagio di Callalta, Silea, Treviso e Vedelago. “RiDatti una mossa al parco” promuove nel territorio la vita attiva, il benessere psicofisico, l’incontro tra le persone e la valorizzazione di alcuni bellissimi spazi verdi dei nostri Comuni. Attraverso le lezioni al parco le persone possono muoversi sperimentando diversi tipi di attività, fino a trovare quella più adatta e che magari si potrà approfondire nella successiva stagione sportiva. Le lezioni a carattere ludico-ricreativo prevedono un ridotto impegno cardiovascolare, pertanto sono praticabili dalle persone di tutte le età.

Complessivamente, sono oltre 400 le ore di attività sportive messe a disposizione per chi voglia cimentarsi, 48 associazioni propongono 49 discipline: Circuito Posturale, Ginnastica posturale e Pilates, Yoga Gym, Ginnastica Posturale Funzionale, Yoga e Mindfulness, Fit Dance, Yoga Hata, Aerobica, Tonificazione, Camminata Consapevole e Meditazione, Yoga Integrale, Scherma, Yoga Bimbi, Total Body Workout, Yoga Solare, Basket (5 - 11 anni), Arti marziali e discipline orientali (6 - 17 anni e over 18 anni), Meditazione, Tiro con l’Arco, Yoga Dinamico, Risveglio Muscolare, Power Pilates, Yoga Ratna, Karate, Dragon Boat, Total Body, Gruppo di Cammino, Country Western Dance, Pilates, Ginnastica Posturale e Pancafit, Ginnastica Dinamica Militare, Camminata Metabolica, Flamenco, Zumba Fitness, Nei Gong-Bagua, Aikido, Postural Pilates, Yoga, Tango Olistico, Biodanza, Nordic Walking, Viet Tai Chi, Yoga Fitpilates, Ginnastica Posturale, Fitpilates, Yoga e Meditazione, Tai Chi, Qi Gong, Ginnastica e meditazione. La tessera assicurativa, obbligatoria, ha un costo di 10 euro una tantum, vale per tutta la durata dell’evento e permette di partecipare a tutte le attività proposte in tutti i Comuni aderenti.

Tutte le informazioni riguardanti le attività e il tesseramento sono disponibili nel sito Ulss 2 oltre che nei siti e nei social delle amministrazioni comunali coinvolte. Aggiornamenti costanti sull'iniziativa a questo link.