Giovanna Donini ai ragazzi: «Credete nei vostri sogni e riconoscete i vostri limiti»

Visibilmente e comprensibilmente emozionata ma con la consueta tagliente ironia, Giovanna Donini, nota autrice televisiva (soprattutto per trasmissioni di comici come "Zelig") teatrale e giornalista, è stata premiata oggi, 8 marzo, con il "Riflettore donna", riconoscimento proposto dalla Commissione comunale Pari Opportunità e della Consulta Femminile e assegnato dal sindaco Mario Conte e dall'assessore al sociale Gloria Tessarolo.

Sono intervenuti, oltre al sindaco Mario Conte, che ha conferito ufficialmente il premio all’insignita, la Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Valeria Zagolin, la presidente della Consulta Femminile Maria Laura Pezzato e, a testimonianza dell’impegno di Giovanna Donini, la caporedattrice del Gazzettino Valentina Dal Zilio, la comica e conduttrice televisiva Teresa Mannino, l’autore e comico Andrea Midena, la consigliera Michela Nieri e Ivan Scremin, che con Giovanna Donini ha fondato l’associazione “Il Filo di Simo”.

Il premio è stato conferito, si legge nella pergamena, «per il suo percorso professionale, vissuto sempre con curiosità, passione e profonda dedizione, iniziando come giornalista nelle testate locali per affermarsi poi come autrice televisiva, radiofonica, teatrale e come scrittrice. Per aver dato voce alla comicità femminile negli spettacoli di teatro contribuendo a diffondere contenuti sulle pari opportunità in modo ironico, inedito e brillante, fino a diventarne un punto di riferimento. Per il fondamentale contributo alla nascita dell'associazione "Il Filo di Simo" che opera per la prevenzione del drammatico fenomeno dei suicidi tra i giovani, dimostrando grande sensibilità e costruttiva premura verso le fragilità delle nuove generazioni. Per essere un'attiva testimone del ruolo determinante delle donne nella crescita della nostra Comunità».