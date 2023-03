Il premio "Riflettore donna" assegnato a Giovanna Donini

Mercoledì 8 marzo, alle ore 11, nella Sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, verrà consegnata la civica benemerenza “Riflettore Donna” a Giovanna Donini, giornalista, autrice televisiva e teatrale. Il premio, conferito dal sindaco su proposta della Commissione comunale Pari Opportunità e della Consulta Femminile nella ricorrenza della Festa della Donna, viene riconosciuto alle personalità che si sono distinte per l’impegno quotidiano in campo professionale, artistico, sociale e familiare. Il premio 2023 è stato assegnato a Giovanna Donini, trevigiana, nota e apprezzata scrittrice, autrice di testi per comici italiani, trasmissioni televisive e programmi radio.

È stata inoltre collaboratrice di testate giornalistiche quali Gazzettino e Tribuna di Treviso. Dal 2013 cura le pagine online di smemoranda.it e areazelig.it e dal 2014 la rubrica D.E. on line per VanityFair.it. È stata inoltre docente di Scrittura creativa “La comicità applicata al giornalismo e viceversa” alla Scuola Civica di Cinema di Milano. Donini è inoltre tra i fondatori dell’Associazione “Il Filo di Simo” nata con l’intento di aiutare coloro che soffrono di depressione e i loro familiari.