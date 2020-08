Treviso in rosa, annullata l'edizione 2020

Si comunica che, preso atto di quanto rappresentato e osservato dalla Prefettura di Treviso e delle norme attualmente vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19, non ci sono le condizioni per lo svolgimento della camminata Treviso in Rosa 2020 in programma il prossimo 6 settembre.

L’Amministrazione comunale esprime rammarico per la cancellazione dell’evento benefico avendo cercato, in accordo con gli organizzatori, la soluzione migliore per garantire che questo si svolgesse in totale sicurezza e con le necessarie precauzioni. Appuntamento dunque al 2021 per un’edizione all’insegna dello sport e della solidarietà.