Rotary Club Treviso Terraglio, Nicoletta Duodo è la prima donna alla presidenza

Si è svolta a Villa Braida di Mogliano la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne al Rotary Club Treviso Terraglio, con un evento ricco di spunti per il futuro. Il presidente uscente, Riccardo Piazza, ha ceduto il testimone a Nicoletta Duodo, prima donna alla guida del club. Piazza ha tracciato un bilancio del suo anno di presidenza, sottolineando le numerose iniziative di service organizzati a favore della comunità: Donna nelle professioni, Edera Film Festival, Donazione al reparto di neonatologia dell’ospedale Cà Foncello, Kit scolastici, Sguardo d’insieme, una campagna gratuita di screening oculistico e cardiologico per la popolazione di Mogliano, e altro ancora, compresi numerosi eventi, tra i quali spicca la celebrazione del trentennale del club. Ma il fiore all’occhiello dell’annata è stato il compimento del progetto Casa Rotary Vanessa, una casa messa a disposizione del centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso per ospitare donne vittime di violenza di genere.

Nicoletta Duodo ha espresso la sua emozione per il nuovo incarico e ha presentato il programma per il prossimo anno, incentrato su alcuni temi chiave, partendo proprio dall’aiuto alle donne vittime di violenza in "Casa Rotary Vanessa" e, se possibile, apertura di una nuova struttura di accoglienza. Per quanto riguarda i giovani, continuare con gli scambi internazionali, i programmi di leadership, le borse di studio, i percorsi musicali e le premiazioni di giovani registi ed anche continuare a promuovere proposte culturali per sostenere ragazzi con autismo, persone con melanoma, donne ospiti con i loro figli nelle carceri.

La Presidente Duodo ha invitato tutti i soci a essere protagonisti del nuovo anno del club, sottolineando l'importanza di un approccio partecipativo e collaborativo: "Questo non sarà il mio anno di presidenza, ma il nostro momento. Insieme decideremo il futuro del club e porteremo avanti progetti concreti a sostegno della comunità". La serata si è conclusa con la presentazione della nuova squadra del club, composta da persone motivate e pronte a mettersi in gioco per realizzare i progetti ambiziosi in programma. "People of Action" sarà il motto del nuovo anno: persone impegnate ad agire concretamente per fare la differenza.