Run for children, già 1600 gli iscritti alla manifestazione

Il ritmo è aumentato a dismisura nell’ultima settimana: una volata lunga, verrebbe da dire, visto che parliamo di una corsa. Iscrizioni su iscrizioni, centinaia e centinaia ogni giorno. Il 1° settembre Run for Children aveva annunciato di aver superato le 500 adesioni. Una settimana dopo le iscrizioni sono addirittura triplicate.

Facile che domani, venerdì 9 settembre, giorno dell’evento, con l’arrivo degli ultimi ritardatari, la Run for Children avvicini il muro dei duemila iscritti. Il record di partecipazione è comunque dietro l’angolo, sembra cosa fatta.

Run for Children è nata per sostenere l’attività dei volontari della LILT “Giocare in corsia”, dal 1994 impegnati a portare il gioco nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano. E il successo è stato crescente: 1.144 partecipanti nel 2017, 1.206 nel 2018, 1.606 nel 2019, 1.710 nel 2021, senza dimenticare l’intermezzo in bicicletta della Tour for Children, che nel 2020 sostituì simbolicamente la corsa podistica bloccata dall’emergenza sanitaria.

«In quattro stagioni, dal 2017 al 2021, sono stati raccolti e donati in beneficenza oltre 60 mila euro - spiegano gli organizzatori Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto -. Nel 2021 siamo ripartiti, dopo la pandemia, ancora con qualche difficoltà, ma quest’anno stiamo davvero registrando un entusiasmo senza precedenti. Solo mercoledì, nell’ultima delle tre giornate di distribuzione dei pacchi gara alla Loggia dei Cavalieri, abbiamo fatto 160 iscrizioni. Ripetiamo a tutti che più siamo e più doneremo: e le iscrizioni continuano ad arrivare».

Tra i sostenitori di Run for Children, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, che hanno dato il patrocinio ufficiale all’iniziativa, oltre ad un nutrito pool di sponsor. Il resto lo fa la generosità dei runners e camminatori trevigiani, mobilitatisi in massa per sostenere la motivazione benefica dell’evento.

La corsa sarà come sempre aperta a tutti e si svilupperà per 7 chilometri lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. La partenza e l’arrivo saranno sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco. Un vivace e colorato village accoglierà i partecipanti dal pomeriggio. Lo start, alla presenza del sindaco Mario Conte, verrà dato alle 19.30. E sino a pochi minuti prima sarà ancora possibile iscriversi, così da incrementare ulteriormente il numero delle presenze e dare ancora più forza all’azione benefica.

Il costo della quota d’iscrizione? Dieci euro. L’iscrizione comprende la t-shirt ufficiale in tessuto tecnico, gadget offerti dalla LILT e dagli sponsor, pettorale simbolico e assicurazione. E’ annunciato bel tempo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un gran successo. Comunque vada, Run for Children ha già vinto.

LE STRADE CHIUSE E I PROVVEDIMENTI AL TRAFFICO

Venerdì 9 settembre, alle 19.30, si correrà a Treviso la Run For Children, manifestazione ludico motoria a scopo benefico. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della corsa e limitare i disagi al traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Divieto di Sosta. Non sarà possibile parcheggiare dalle ore 13 e fino alle ore 24 del 9 settembre su viale D’Alviano (nel tratto compreso tra porta Santi Quaranta e varco Caccianiga) via e piazza Indipendenza. Divieto di sosta anche su Piazza dei Signori, via XX Settembre, via Campana, viale F.lli Cairoli (nell’area di carico e scarico esterna a Porta Santi Quaranta).

Viabilità. Dalle ore 19 del giorno 9 settembre potrà essere attuata una sospensione temporanea della circolazione veicolare per consentire il passaggio degli atleti nelle seguenti vie: varco Manzoni, via Manzoni, Via San Francesco, via Campana, piazza San Vito e via San Vito, piazza Indipendenza, piazza dei Signori, via XX Settembre, Corso del Popolo, viale Cadorna, piazza Vittoria, via Bressa, Lungosile Mattei, viale Trento Trieste (passaggi sul marciapiede del Ponte de Fero), porta Calvi, viale Cesare Battisti, piazza Duomo, via Canova, via Roggia, vicolo Dotti, via Dotti, via Fra Giocondo, via Panciera, via Canova, Borgo Cavour, varco Caccianiga, viale D’Alviano. Durante la manifestazione, il transito dei mezzi dei residenti sarà consentito nei limiti consentiti dall’occupazione della strada da parte degli atleti.

Nella giornata di venerdì 9 settembre saranno attuate, a partire dalle ore 19.15, le limitazioni al traffico del centro storico che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive.