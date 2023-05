Volo per Londra: «Pronti a portarlo a Treviso se andrà avanti la tassa addizionale su Venezia»

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, è intervenuto in mattinata al "Canova" per celebrare i 25 anni del vettore low cost irlandese in Italia. Uno spot e una targa per celebrare la ricorrenza. Il collegamento con la capitale inglese è ora più vicino. Conte: «I tempi sono maturi»

«Farò del mio meglio per farvi una promessa: se dovesse andare avanti la tassa addizionale su Venezia faremo di tutto per avere il volo per Londra qui a Treviso»: Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha risposto piccato, con queste parole a chi gli chiedeva se potesse essere ripristinato il collegamento aereo con la capitale inglese, anche alla luce dei 2,5 euro di tassa che il Comune lagunare si appresta ad imporre nei confronti di ogni passeggero. Per ora il Tar del Veneto ha emesso un'ordinanza con cui si rimanda la decisione al merito: la battaglia a colpi di carte bollate sembra essere solo all'inizio. Un progetto, quello di riportare la capitale inglese tra le destinazioni raggiungili dal Canova, inseguito ormai da diversi anni dal Comune di Treviso e che aprirebbe prospettive turistiche importanti per il capoluogo della Marca. Il sindaco Conte, durante la cerimonia che ha sancito i 25 anni di presenta in Italia del vettore irlandese (il primo volo, proprio da Treviso, partì nel 1998 e una targa ora commemora la ricorrenza) nel nostro Paese, ha ribadito pubblicamente il suo invito al CEO. «Tutti i cittadini mi chiedono di poter avere questo collegamento con Londra e credo che ormai i tempi sono maturi per tornare a vedere Londra a Treviso»: ha sottolineato.

Il programma estivo di Ryanir da Treviso

Per celebrare le sue “nozze d'argento” con Treviso, Ryanair offrirà 44 rotte estive, incluse 10 nuove rotte per Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tolosa, con frequenze aumentate su oltre 8 rotte tra cui Alicante, Bucarest, Malta, Praga, Siviglia e altre ancora. Questo operativo record vedrà 2 aeromobili Ryanair basati a Treviso per l'estate 23 (investimento di $ 200 milioni) e supporterà oltre 1.800 posti di lavoro nel settore dell'aviazione, inclusi 60 posti di lavoro diretti. Per celebrare i 25 anni di attività in Italia, i clienti e i visitatori possono ora prenotare una meritata vacanza estiva alle tariffe più basse a partire da soli € 25 a tratta per viaggiare fino a ottobre 2023, disponibili solo sul sito Ryanair.com.