Risse in città, Treviso "blindata" sabato prossimo: via alle pattuglie miste

Evitare risse o altri episodi di violenza microcriminalità giovanile: l'unica soluzione è quella di "blindare" il centro storico il sabato pomeriggio, per evitare che possa nuovamente accadere quanto successo lo scorso week end, quando il centro è stato letteralmente invaso da giovani e giovanissimi, non del tutto pacificamente. E' l'inevitabile e prevedibile provvedimento deciso nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in mattinata presso la Prefettura a Treviso. Una riunione a cui ha preso parte, oltre al Prefetto Angelo Sidoti, gli esponenti delle forze dell'ordine della città ed il sindaco Mario Conte. (nel video le sue dichiarazioni).

La task force anti-risse

Già dal prossimo fine settimana saranno ulteriormente rafforzate le pattuglie presenti in centro storico, dell’autostazione e della stazione ferroviaria di Treviso, sul modello di quanto già attuato lo scorso anno, sempre a causa di alcuni comportamenti poco urbani da parte di alcuni ragazzi. Oltre ai presidi fissi (come quello introdotto nella zona di piazza Borsa) saranno formate pattuglie miste, tra militari, agenti delle forze dell'ordine e agenti di polizia locale. "Massima attenzione nei riguardi di ogni atteggiamento o iniziativa" si legge in un comunicato della Prefettura "che possa turbare la quiete pubblica o essere fonte di pericolo per l’incolumità delle persone che vogliono fruire del centro cittadino durante il fine settimana". Un giro di vite da parte dellle forze dell'ordine sarà attuato anche nei confronti di bar e locali sul rispetto della norma riguardante il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori. Il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan , convocherà nelle prossime ore un tavolo tecnico per la pianificazione del dispositivo, di concerto con le altre forze dell'ordine.