Fitness, a Treviso apre la nuova sala corsi di JAcademy Asd

Da pochissimo a Treviso ha aperto una nuova realtà, frutto di tanta passione e dedizione per i balli caraibici e il fitness. Questa nuova realtà si chiama JAcademy Asd e si trova in Viale IV Novembre, 70 a Treviso.

Giulia Minacciolo, presidente e fondatrice di questa nuova Associazione Sportiva Dilettantistica, ha raccolto tutto il suo amore ed energie per restaurare e mettere a nuovo uno spazio vicinissimo al centro di Treviso, in zona Porta Carlo Alberto, e creare una sala corsi dedicata al benessere psico-fisico. La sede si trova in una location esclusiva: una grande vetrata incornicia il bosco verticale di Stefano Boeri Architetti che, sia di giorno che di sera, trasforma il panorama in un quadro rilassante ed elegante allo stesso tempo e permette di sentirsi a stretto contatto con la natura circostante anche se si è in sala. Il design interno non è stato fatto a caso. Tutto è sui toni del nero e oro, in stile Underground londinese. Nella ristrutturazione ci ha messo lo zampino un grande imprenditore trevigiano, maestro di stile nel mondo dell’arredamento. Ogni scelta tra i colori, oggetti e accessori è stata conseguenza di suggerimenti da parte di chi del mondo dell’arredamento ne sa, e il risultato si vede. In JAcademy ASD si possono trovare corsi di diversa natura.

La sezione fitness "JFIT", capitanata dalla personal trainer Valentina Torresan, offre diverse tipologie di allenamento sia la mattina che al pomeriggio, come pilates, ginnastica soft, ginnastica per mamme in dolce attesa, total body, funzionale, alta intensità, booty workout ecc. In JDANCE, l’area di cui si prende cura Giulia Minacciolo, si possono frequentare corsi di balli caraibici insieme ai maestri Nicola Degli Agostini e Maykel Rivero (Salsa Cubana, Salsa Portoricana, Bachata, Bachata Sensual, Afro, Reggaeton, Latin fitness). Tutte le sere ci si muove quindi a ritmo di musica caraibica. I corsi variano per livello e per età coinvolgendo dagli adulti ai bambini. JBALANCE e l’area di JAcademy che si addentra nel mondo olistico portando corsi di yoga, body balance, meditazio, stretching con Alessia Frigo. Alessia organizza anche workshop a tema come il Moon Flow, sedute di Mindfullness o bagni sonori con le campane tibetane. Tutte attività utili a ritrovare equilibrio, pace, armonia e prendersi cura del proprio corpo. L’obiettivo di Jacademy è proprio questo. JAcademy vuole essere un’accademia del benessere fisico e mentale, in cui tutti i soci possono trovare il proprio modo di stare bene. Che siano corsi di danza, di ballo, di tonificazione, di stretching, di meditazione, l’importante è trovare la propria attività più adatta per coccolarsi, divertirsi, rilassarsi e stare bene con sé stessi e con gli altri.