Progetto giovani del Comune di Treviso, riaprono le sale prova

Dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’immobile di proprietà comunale di via Dalmazia, riaprono le sale prova del Progetto Giovani del Comune di Treviso, sempre più funzionali e vicine alle esigenze di musicisti e band. Le due sale, entrambe dotate di casse, mixer, batteria, pedali, microfoni, si trovano al civico 17 e saranno messe a disposizione dei ragazzi che vorranno sperimentare in ambito musicale. Gli spazi rappresentano un centro nevralgico per la promozione della creatività giovanile a Treviso. Per il Progetto Giovani, gestito dalla Cooperativa La Esse, è di centrale importanza interagire con ragazzi e ragazze che si esprimono attraverso l’arte, per offrire loro l’opportunità di esercitarsi, crescere e prendersi la responsabilità della gestione di uno spazio, come quello delle sale prove musicali, coordinati e supportati dagli educatori del progetto.

«Siamo felici che due spazi importantissimi per la partecipazione giovanile tornino a disposizione dopo i lavori di riqualificazione della struttura di via Dalmazia», le parole del sindaco Mario Conte. «Ringrazio gli assessori Zampese e Nizzetto con i rispettivi Settori, Lavori Pubblici e Partecipazione Giovanile, per essersi adoperati per restituire ai ragazzi in una nuova veste, più accessibile e fruibile, uno spazio di condivisione. La musica è cultura, bellezza, sperimentazione e aggregazione e nelle due sale prove potranno esprimersi e confrontarsi».

Per i gruppi di giovani tra i 14 e i 30 anni interessati a usufruire delle opportunità che il Progetto Giovani offre per chi fa musica, è aperta una “call” che permette di entrare nel circuito delle sale prove comunali. È possibile scaricare la call sul sito del Progetto Giovani a questo link: https://www.progettogiovanitv.it/ oppure compilare il modulo a questo link: https://bit.ly/saleprovePGTV

Per conoscere e visitare gli spazi sarà possibile partecipare all’OPEN NIGHT SALA PROVE, mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30.

Informazioni e contatti

PROGETTO GIOVANI TREVISO

Tel. 3425484541 (merc-sab: 14:30-18:30)

spaziogiovani@progettogiovanitv.it

www.progettogiovanitv.it/

FB: Progetto Giovani Treviso

Instagram: progettogiovanitreviso