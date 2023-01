Saldi invernali al via, ogni trevigiano spenderà in media da 110 a 220 euro a testa

Nei centri storici della Marca è previsto il tutto esaurito: quest'anno saranno i prodotti fashion, gli accessori e si attende il boom per l'avvio della stagione delle settimane bianche. Ottimista Guido Pomini, presidente di Federmoda: «Dicembre ha riportato trend in crescita a dimostrazione che il clima di fiducia non è solo “percepito” ma ha realmente riconquistato i consumatori, nonostante gli scenari incerti»