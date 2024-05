San Pelaio, caduto il salice alle risorgive del Botteniga: «Grande dolore»

Le risorgive del Botteniga sono rimaste orfane dello storico salice che per anni ha fatto la guardia alle rive del corso d'acqua nel quartiere di San Pelaio. In una delle scorse notti l'albero è finito nelle acque del fiume molto probabilmente a causa del maltempo degli ultimi giorni.

Le immagini del tronco franato nelle acque delle risorgive sono state condivise sui social dallo scrittore Gian Domenico Mazzocato, assiduo frequentatore delle rive del Botteniga. "Grande dolore" ha scritto Mazzocato pubblicando le foto e il video del salice caduto a cui lui stesso aveva dedicato questa poesia: «...Ha lacrime lunghe, il salice, e preghiere e infinite storie impigliate tra i rami. Giace sentinella addormentata o drago mansueto. Sopita memoria di furori perduti...». La segnalazione del crollo è stata fatta anche al sindaco Mario Conte e, già nelle prossime settimane, la pianta potrebbe essere sostituita come successo a suo tempo per il salice dei Buranelli. La bellezza delle risorgive senza lo storico salice però non sarà più la stessa.