Baby gang, Salvini rilancia la proposta di Conte: «Multiamo i genitori»

Il segretario della Lega a Treviso per la presentazione dei candidati alle prossime politiche rilancia sull'autonomia: «Chi ci sceglie il 25 settembre ci da la forza: l'autonomia diventa realtà per rispetto del popolo veneto che la vuole da anni». In piazza dei Signori centinaia di giovani e giovanissimi: Zaia il più acclamato e protagonista di decine di selfie