Celebrata la ricorrenza di San Matteo, il patrono della Guardia di Finanza

Questa mattina, martedì 21 settembre, nella Chiesa di S. Agnese in Borgo Cavour a Treviso, il Rev. Don Bernardo Marconato ha celebrato una Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza. Alla presenza del Prefetto, del Sindaco di Treviso, del Presidente della Provincia, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, di Autorità civili e militari e di numerosi finanzieri in servizio e in congedo, ha illustrato, durante l’omelia, la conversione di Matteo, “il pubblicano” esattore delle imposte che, rispondendo alla chiamata di Cristo, non ha esitato ad abbandonare tutto per seguirlo. Al termine del rito, il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Francesco De Giacomo, ha sottolineato l’importanza del servizio svolto dal Corpo per il bene comune, a favore dei cittadini onesti, in particolare contrastando l’evasione fiscale e lo sperpero di fondi pubblici, che sottraggono significative risorse alla comunità. Ha, quindi, esortato tutti i Finanzieri ad adoperarsi per essere, con l’esempio e il dialogo, strumento di conversione alla legalità e al rispetto delle regole.