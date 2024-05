Via Amalfi e via San Pelajo, al via i cantieri per acquedotto e rete fognaria

Continua la sinergia tra Alto Trevigiano Servizi e l’Amministrazione Comunale di Treviso per creare la nuova fognatura in città: con un investimento di quasi 850 mila euro nel mese di maggio saranno attivi due cantieri. La prima settimana di maggio sono cominciati i lavori di ampliamento della rete fognaria e acquedottistica nella zona di Via Amalfi, mentre, inizieranno la prossima settimana i lavori di estensione della fognatura nera a Treviso in via S.Pelaio, dall’incrocio con Via Delle Verine verso nord.

Il cantiere di via Amalfi segna un significativo passo avanti nel potenziamento e nell'ammodernamento delle infrastrutture idriche, mirato a garantire un servizio sempre più efficiente e affidabile per i residenti. L'obiettivo principale del nuovo cantiere di Ats è realizzare una rete che garantisca il collegamento tra le reti esistenti di Via Amalfi e Via Celsi, assicurando così un flusso continuo e riducendo l'"età dell'acqua" nel sistema. Contestualmente alla posa di circa 200 metri di nuova condotta, la rete acquedottistica verrà ammodernata e si procederà con la sostituzione degli allacciamenti esistenti e lo spostamento dei contatori all'esterno delle proprietà. Inoltre, la nuova progettualità prevede la posa di circa 500 metri di rete fognaria. Un primo passo di un progetto più ampio, che coinvolgerà l'intera zona tra Via Mandruzzato, Via S.Bona Vecchia e Viale della Repubblica, e permetterà il collegamento al depuratore centralizzato di Sant’Antonino a Treviso di circa 600 abitanti equivalenti. Per minimizzare l'impatto sulla viabilità e garantire la sicurezza durante i lavori, le operazioni saranno suddivise in fasi, con previste chiusure stradali successive e accesso pedonale garantito ai residenti, salvo casi di emergenza. Il ripristino della normale viabilità avverrà man mano che il cantiere procederà verso Via Celsi, con un tempo stimato di circa 6 mesi per completare questo primo step di lavoro e procedere con le operazioni verso Via Mandruzzato.

Il cantiere di via San Pelaio, che durerà circa un mese, prevede la posa di circa 250 metri di condotta fognaria con i relativi allacciamenti, e la messa a norma degli allacciamenti di acquedotto esistenti, con il conseguente spostamento del contatore all’esterno della proprietà laddove non presente. La posa della rete fognaria permetterà il collegamento al depuratore centralizzato di Sant’Antonino di Treviso di circa 100 abitanti equivalenti. Nella gestione del cantiere ATS cerca sempre di ridurre l’impatto sulla viabilità; anche per i lavori lungo via S. Pelaio saranno divisi in due fasi e si avrà sempre un senso unico alternato Durante la prima fase: - il tratto di Via delle Verine ad est di Via S.Pelaio (strada che costeggia la chiesa) sarà interdetta al traffico; - il tratto ad ovest invece (verso Via S.Bona Vecchia) sarà a senso unico da Via S.Pelaio verso Via S.Bona Vecchia. - Chi arriverà da Via S.Bona Vecchia potrà seguire la deviazione lungo Via Chiereghin. Mentre, durante la seconda fase: verrà ripristinato il normale senso veicolare su entrambi i lati di Via Delle Verine e su Via S.Pelaio rimarrà il senso unico alternato. In particolare, nel proseguire il cantiere verso Ponzano Veneto, il tratto a senso unico alternato verrà spostato giornalmente verso nord. Con questi interventi, ATS conferma il proprio impegno nel migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini, garantendo una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche e fognarie e nel voler contribuire sempre più ripristino ambientale ormai sempre più necessario.

«Con i lavori di ATS, la Città di Treviso fa un altro passo avanti verso la sostenibilità ambientale con la costruzione della nuova rete di fognatura – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Treviso Sandro Zampese – la nostra Amministrazione lavora sempre per migliorare e modernizzare i servizi verso i nostri cittadini».