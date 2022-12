Una tessera da 30 euro per beni di prima necessità a 150 famiglie

Anche quest’anno in occasione del Santo Natale l’Emporio Beato Erico della San Vincenzo de Paoli oltre alla settimanale distribuzione gratuita di generi alimentari darà ai 150 nuclei familiari assistiti una tessera del valore di 30 euro per l’acquisto di beni di prima necessità presso un supermercato locale. «Un aiuto in più - sottolinea il Presidente dell’Emporio Roberto Santomaso - ben gradito dai nostri utenti».

Ci sarà poi quest'anno una bella sorpresa: l’Associazione Famiglie 2000 ODV di Treviso - grazie al supporto di Heart4Children APS che è Partner del Gruppo LEGO per il Progetto "Build to Give" - donerà un gioco a circa 100 bambini di età compresa fra 5 e 12 anni presenti nelle famiglie assistite. «È un pensiero speciale - aggiunge Serafino Pitingaro, Presidente di Famiglie 2000 - un piccolo gesto in occasione del Natale per regalare un sorriso ai bambini che più hanno bisogno della nostra attenzione e solidarietà». All’Emporio sarà dunque un Natale solidale per i grandi e per i più piccoli.