«Santa Caterina, apertura serale per l'aperitivo al museo»

Nicolò Rocco, candidato sindaco del Terzo Polo e il più giovane tra i contendenti in lizza, lancia una proposta per creare delle occasioni per possano avvicinare i giovani al Museo di Santa Caterina e al suo patrimonio d’arte. «Mi piacerebbe che una volta alla settimana, durante la bella stagione, si organizzasse l’apertura serale di questo straordinario museo, con l’organizzazione di un aperitivo nel bellissimo chiostro» dice il candidato di Italia Viva e Azione «Questa proposta arriva dai giovani della mia lista e quando Anci Giovani ha deciso di organizzare l’evento serale di networking proprio a Santa Caterina ho toccato con mano le potenzialità dell’idea. Le aperture notturne con momenti conviviali si organizzano in moltissime realtà museali di tutto il mondo. Proporlo anche a Treviso, magari in una logica di coinvolgimento del privato, renderebbe la nostra città più internazionale e aperta. La nostra idea è che venga pensato in maniera ricorrente e non solo episodica».