Santi Francesi aprono Suoni di Marca: buona la prima per il festival sulle Mura

Pronti, via: la 34esima edizione di Suoni di Marca è iniziata venerdì 12 luglio con l'atteso concerto dei Santi Francesi sulle Mura di Treviso. Sole alto, profumi da tutto il mondo e musica leggera. È iniziata l’estate trevigiana.

Dalle ore 19 di venerdì i palchi Caccianiga, col live di Livrea, e Santi Quaranta, con il Venice Oriental Ensemble, si sono animati in attesa del primo grande concerto sul main stage del Bastione San Marco. Rompono il ghiaccio Alex the Judge con una buona dose di groove e vibrazioni positive tra le produzioni trap e il calore analogico delle sonorità neo soul, reggae, jazz e hip hop. Ad aprire il festival le parole dell'assessore alla Città produttiva, Rossana Vettoretti, e del vicesindaco Alessandro Manera, entrambi entusiasti per questa nuova edizione della kermesse, ancora forte dopo trentaquattro anni di concerti. Quando i Santi Francesi salgono sul palco già dall’intro tape ogni volume viene sovrastato dalle urla di gioia del pubblico. Il duo piemontese intreccia i suoi più grandi successi in un susseguirsi travolgente ma elegante dall’ultima Tutta vera a L’amore in bocca, conclusa con un ritornello aggiuntivo cantato quasi esclusivamente dal pubblico accompagnato dal pianoforte di Mario Francese. Le canzoni dei Santi Francesi si potrebbero inquadrare in una frase pronunciata dal cantante Alessandro De Santis alla platea trevigiana: “questa fa piangere ma anche ballare”. Un concerto coinvolgente e partecipato, in costante equilibrio tra romanticismo e catarsi, dai lenti malinconici alle hit più travolgenti ma lontane dalle soluzioni note “da tormentone”.

Il programma

Suoni di Marca 2024 è appena iniziato e il programma è ricchissimo e tutto da scoprire: questa sera sarà la volta di Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), Casino Royale e Duo Bucolico (domenica 14), Sophie & The Giants (lunedì 15), Gio Evan (martedì 16), Teresa De Sio e Tony Esposito (mercoledì 17), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Tango Y Cielo (sabato 20), The Atom Tanks, Gianluca Mosole e Tolo Marton (domenica 21), Willie Peyote (lunedì 22), Donatella Rettore (martedì 23), Radio Company – 80 Festival con la partecipazione di Gazebo (mercoledì 24), Matthew Lee (giovedì 25), Planet Funk (venerdì 26) e Modena City Ramblers (27 luglio).