"Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli ancora campione": anche a Treviso scoppia la festa

Alcune decine di persone in piazza Università, un gruppetto più sparuto in piazza Duomo: è così che i tifosi del Napoli che vivono nel capoluogo della Marca hanno festeggiato nella serata di ieri, 4 maggio, il terzo scudetto della storia partenopea, conquistato dagli azzurri di Spalletti a poche decine di chilometri da Treviso, alla Dacia Arena di Udine, pareggiando per 1-1 con l'Udinese. Cori, fumogeni, trombe e tanta voglia di celebrare un momento storico atteso da 33 anni. In tutta la provincia si segnalano fuochi d'artificio, petardi e caroselli di auto. E c'è anche chi è partito verso il Friuli per partecipare all'evento. Altri invece non mancheranno all'appuntamento con la storia, a Napoli, dove domenica prossima sarà celebrato il tricolore. In casa, contro la Fiorentina, proprio come nel 1990.