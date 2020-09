Lunedì riaprono le scuole, tutte le informazioni sul trasporto pubblico

Da Lunedì 14 Settembre entrano in vigore gli orari invernali e sono ripristinati tutti i servizi scolastici. La task force MOM denominata “Comitato sicurezza COVID 19” ha definito le linee guida di condotta per utenti e personale.

CAPIENZA BUS RIDOTTA DEL 20%, PIU’ CORSE IN ORARIO DI PUNTA

MOM è impegnata al rispetto del DPCM 7 settembre 2020: la capienza dei mezzi è fissata all’80% rispetto all’omologazione. Ogni autobus riporta la segnaletica che indica il numero massimo dei passeggeri trasportabili, è fondamentale quindi distribuirsi correttamente all’interno dei mezzi. In caso di raggiungimento del pieno carico il mezzo dovrà proseguire la corsa senza servire le successive fermate anche in presenza di utenti. Giacomo Colladon, Presidente MOM: «Siamo impegnati ad un incremento importante del servizio negli orari di punta, anche facendo ricorso ai servizi di privati: sono predisposte corse aggiuntive per un totale di 1.500 km/giorno in ambito urbano e altri 3.600 km/giorno per gli ambiti extraurbani. Il personale di terra sarà presente in maniera capillare su tutto il territorio di competenza per agevolare gli incarrozzamenti e per verificare eventuali criticità nei carichi. I primi giorni saranno inevitabilmente di assestamento».

MASCHERINA E COMPORTAMENTO A BORDO

«E’ fondamentale in questa fase la massima collaborazione da parte dell’utenza, pertanto – aggiunge il Presidente - chiediamo supporto anche alle famiglie e alle scuole nel diffondere le informazioni ai ragazzi affinché, specie i momenti di salita e discesa, avvengano senza ammassamenti, senza assalti agli autobus, rispettando le indicazioni relative alle capienze e attenendosi alle istruzioni del personale. E’ obbligatoria la mascherina a bordo, correttamente indossata. Il personale di guida ha avuto istruzioni: in caso di utente senza mascherina viene immediatamente fermata la corsa e il passeggero invitato a scendere, in caso di rifiuto verrà richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine per interruzione di pubblico servizio. Pertanto chiediamo ai ragazzi massimo senso di responsabilità».

VARIAZIONE ORARI E SERVIZI

Con l’entrata in vigore dell’orario invernale sono introdotte numerose modifiche per il miglioramento dei servizi urbani ed extraurbani. Prima di mettersi in viaggio è importante verificare le modifiche orarie pubblicate su mobilitadimarca.it.

INGRESSI SCAGLIONATI E ORARI PROVVISORI

MOM dialoga con circa 80 istituti serviti nei vari poli scolastici (Treviso, Conegliano, Castelfranco, Vittorio Veneto, Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo, Motta di Livenza, Paderno, Pieve del Grappa, Bassano del Grappa, Sacile, Cittadella, Feltre). «Gli orari provvisori delle scuole, come ogni anno, possono causare disagi o attese per la nostra clientela -continua Colladon- perché i servizi del trasporto pubblico non possono essere a chiamata, né possono variare giornalmente, ma sono costruiti in base agli orari definitivi. Quest’anno la situazione appare aggravata da assenze di personale ATA o nomine insegnanti, tanto che alla data odierna alcuni grandi istituti, anche del capoluogo, non ci hanno ancora comunicato quando hanno fissato la loro prima campanella. Faremo il possibile per venire incontro alle esigenze di ciascuna scuola, cercando di inviare navette ove possibile, ma sapendo che gli orari di linea restano quelli già pubblicati e serviranno eventualmente alcune settimane per apportare modifiche quando il quadro organizzativo delle scuole si sarà consolidato. Alle famiglie diciamo chiaro: facciamo insieme la nostra parte».

L’IMPEGNO DI MOM

Sicurezza: pulizia accurata e sanificazione quotidiana di tutti i mezzi, installazione su tutti i bus della pellicola “anti-virus” che, trattata con biossido di titanio, purifica costantemente l’ambiente interno al bus tramite fotocatalisi.

Servizio e confort: potenziamento delle corse negli orari di punta con servizi bis in ambito urbano ed extraurbano; rinnovo della flotta: + 45 nuovi autobus e scuolabus rispetto all’anno scolastico precedente (investiti 7,4 milioni di Euro).

SERVIZI SCOLASTICI A TREVISO

Sono circa 14mila gli studenti abbonati che gravitano quotidianamente su Treviso (oltre 8 mila abbonati nei 12 comuni di Treviso-hinterland cui si aggiungono, più di 5.000 studenti abbonati in arrivo dall’extraurbano). Restano attivi, come negli anni scorsi, i bis di linea urbana che dalla prima cintura raggiungono direttamente gli istituti. Per chi arriva a Treviso con linee extraurbane o parte da Treviso centro sono presenti le navette:

1) Ingresso entro le ore 8, sono attivi gli HUB di interscambio:

Madonnina/Stiore

Stazione FS/Cavalcaferrovia

Stadio-Foro Boario/Put

Le navette dirette agli istituti partono dagli Hub dalle 7:15 alle 7:45

2) Ingresso a scuola alle ore 9:00 o alle ore 10:00, non sono attivi gli HUB di interscambio, vanno utilizzati i servizi navetta che partiranno dalle fermate di linea:

per Istituti Viale Europa: navetta in partenza da fermata Linea 9 via Roma (stazione FS)

per sede Liceo Canova via Ronchese: navetta in partenza da fermata Linea 55 via Roma (stazione FS)

per Istituti S.Pelajo: navetta in partenza da fermata linea 61, Viale F.lli Bandiera (fronte biglietteria MOM)

Partenze: 8:30 (per gli ingressi alle 9:00), 9:30 (per gli ingressi alle 10:00).

Rientro:

Sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti gli studenti troveranno i servizi navetta diretti a Treviso stazione FS. Partenze/arrivi delle navette possono essere distanziati di 5/15 minuti: attendere il proprio turno senza creare assembramenti sui primi mezzi.

Istituti Lancenigo | Treni sostitutivi aggiuntivi

Vengono potenziati i treni a disposizione per i clienti MOM: ingresso 7:44, 7:55 e nuovo treno 8:52; in rientro: 12:44, 12:59(*), 13:44(*), 13:59, 14:59, 15:59, 16:59(*), e nuovo treno 17:59 (*dal lun al ven).

SERVIZI DI LINEA URBANO TREVISO | Torna il servizio festivo mattutino

Da Domenica 20 settembre, tutti i giorni FESTIVI, torna il servizio mattutino per tutte le linee.

LINEA 55: modifica l’orario con nuovi tempi di percorrenza.

SERVIZI DI LINEA URBANO CONEGLIANO – VITTORIO V.

Ripristino delle frequenze ogni 30 minuti.

LINEA 108

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inserimento percorsi diretti per Campus H-Farm.