Obbligo di riaccompagnare i figli a casa: assembramenti fuori dalle "Serena"

Decine di genitori assembrati fuori dalle scuole "Serena" di Treviso, in attesa dell'uscita dei figli. E' successo lunedì 13 settembre al termine del primo giorno di scuola, caos e disagi finiti inevitabilmente anche sui social.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le autorizzazioni per le uscite autonome non erano state consegnate per tempo alle famiglie e così i genitori degli studenti di elementari e medie si sono trovati obbligati a riaccompagnare i figli a casa, dovendo anche organizzarsi con i loro orari di lavoro. In assenza dell'autorizzazione per il rientro autonomo dei figli, i genitori dovranno presentarsi fuori dall'istituto per ben due settimane dall'inizio delle lezioni. Lunedì mattina erano in tantissimi fuori dall'istituto. L'unico modo per risolvere il problema è che i genitori compilino entro domani le autorizzazioni per il rientro autonomo dei figli.