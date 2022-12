Lavori alla rotatoria, viabilità modificata a Selvana

Si comunica che a partire da mercoledì 7 dicembre la viabilità tra viale Brigata Marche e via Zanella, nel quartiere di Selvana, subirà alcune modifiche per permettere la prosecuzione delle lavorazioni di realizzazione della nuova rotatoria. In particolare, a partire da mercoledì 7 dicembre, mattina, sarà attivato il senso rotatorio dell’intersezione. Dalle ore 20 di mercoledì 7 e fino alle ore 6.00 di giovedì 8 sarà interdetta al traffico la corsia di accesso da via Zanella verso viale Brigata Marche e viceversa per permettere la realizzazione di una nuova tubazione: il traffico notturno sarà deviato su altre strade e, in particolare, attraverso il sottopasso di via Piave. Al termine dei lavori su via Zanella, riprenderà regolarmente il senso rotatorio.