Uscito il Bando sul Servizio civile universale 2022/2023

È uscito ieri, giovedì 15 dicembre, nella Giornata nazionale del Servizio civile universale, il Bando per il Servizio civile universale 2022/2023, che anche quest’anno offrirà ai giovani trevigiani la possibilità di partecipare al programma “Intrecci di comunità” dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, articolato in 8 progetti per un totale di 205 posti suddivisi nei vari ambiti: ambiente, cultura, associazionismo, biblioteca, sociale ed educazione. La giornata di giovedì aveva un significato particolare: cadevano infatti i 50 anni dall’approvazione della Legge Marcora sull’obiezione di coscienza che ha reso possibile rifiutare il servizio militare sostituendolo con quello civile.

Era il 15 dicembre del 1972 e il parlamento italiano, pressato dal vasto movimento di opinione nato nella società e alimentato dalle organizzazioni nonviolente, approvò la legge 772 che dava diritto all’obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici. Come immediata conseguenza del voto, centinaia di giovani obiettori vennero scarcerati. Gli enti coinvolti nel programma per il Servizio civile 2022/2023, di cui l’Associazione Comuni è capofila, sono 122 tra Comuni, associazioni di volontariato, Centri di Servizi, scuole, cooperative.

Il Bando per il Servizio civile universale è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che potranno effettuare un servizio della durata di 365 giorni comprensivi di un periodo di formazione. Ai giovani volontari, a fronte di un monte ore annuo di 1145 ore, viene riconosciuto un rimborso spese mensile di 444,30 €. Sarà possibile effettuare la domanda fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023. Ogni martedì dalle 11 alle 12 e ogni giovedì dalle 15 alle 16 l’Associazione Comuni offrirà incontri on line per illustrare il servizio civili e aiutare i ragazzi nella compilazione della domanda.