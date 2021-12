È uscito questa mattina il bando per il Servizio Civile nazionale. I giovani dai 18 ai 28 anni avranno tempo fino al 26 gennaio 2022 per fare domanda e inserirsi in uno degli otto progetti de “IL TELAIO – La comunità che rEsiste ritessendo legami”, il programma di servizio civile, di cui è capofila l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Sono 220 i posti a disposizione per poter essere inseriti in un programma arrivato al secondo posto a livello nazionale su 752 programmi presentati per il bando di finanziamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

IL TELAIO dell’Associazione Comuni, secondo classificato su 752 programmi

«È stato come per uno sportivo vincere le olimpiadi – racconta la squadra che in Associazione Comuni si occupa di Servizio Civile Nazionale, coordinata dall’avv. Enrico Genovese -. Da anni partecipiamo al bando statale e i nostri progetti sono sempre stati approvati. Arrivare al secondo posto è stata davvero una soddisfazione senza precedenti, che premia il lavoro e la dedizione di tanti anni».

Il programma – battezzato “IL TELAIO – La Comunità che rEsiste ritessendo legami – coinvolgerà, nel corso del 2022, 220 ragazze e ragazzi, dai 18 ai 28 anni, in specifici progetti di Servizio Civile in Comuni, azienda socio-sanitaria ed enti del Terzo Settore della Marca Trevigiana e dei territori confinanti (in particolare Bellunese e Veneziano).

È la prima volta che la progettazione dell’Associazione Comuni, che partecipa al bando nazionale da anni, raggiunge la vetta della classifica. Ed è il risultato di un grandissimo lavoro di squadra, che vede consolidata la partnership con il Centro di Servizio per il Volontariato Belluno-Treviso, punto di riferimento delle Associazioni della trevigiano.

IL TELAIO per ricucire le ferite sociali lasciate dal Covid

IL TELAIO è articolato in 8 progetti specifici in cui potranno essere inseriti i giovani che parteciperanno al bando di selezione uscito questa mattina. Il filo conduttore che unisce i progetti è l’obiettivo di rendere più resilienti le nostre comunità attraverso interventi di “ricucitura” in ambito sociale, ambientale e culturale.

I giovani volontari potranno scegliere se essere inseriti in progetti rivolti a minori, ad anziani, a persone disagiate o diversamente abili oppure in progetti culturali o di sostenibilità ambientale. Sono 116 gli enti complessivamente coinvolti e 185 le sedi di servizio in cui i giovani potranno essere inseriti, di cui 150 sono sedi si Comuni ed enti pubblici e 35 realtà del Terzo Settore.

Domani la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale

«Quest’anno l’offerta di Servizio Civile è particolarmente importante perché la pandemia ha lasciato molte ferite nelle nostre comunità che i giovani potranno concorrere a sanare con il loro servizio, ricevendo in cambio formazione e un’esperienza professionalizzante utile al loro futuro lavorativo» commenta Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni.

Il bando nazionale è uscito quest’anno alla vigilia del 15 dicembre, Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio “a fine di attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del Servizio Civile Universale”.

L’Associazione Comuni invita i giovani ad accedere al sito www.comunitrevigiani.it e le pagina FB dell’Associazione dedicata al servizio civile: https://www.facebook.com/serviziociviletreviso.

Accanto alla programmazione targata Associazione Comuni, altre opportunità di servizio per giovani del territorio della Marca sul sito www.trevisovolontariato.org.