Inaugurata la nuova area sgambatura cani al parco Uccio

È stata inaugurata questa mattina la nuova area sgambatura cani di Parco Uccio, in via Nicola di Fulvio, spazio verde che andrà a servire i quartieri di Monigo, San Paolo, San Liberale, Santa Bona e San Pelajo. L’area di realizzazione, di proprietà comunale, è stata recintata con rete metallica di altezza pari a 2 metri, dotata di una bussola di dimensioni pari a 1,80 per 1,80 metri con doppio cancello pedonale per l’accesso dei fruitori e un cancello carrabile a due ante di larghezza 3 metri per l’accesso dei mezzi idonei allo sfalcio dell’erba e la manutenzione delle alberature e degli arbusti esistenti. In corrispondenza della bussola d’ingresso e della zona di collocamento della fontanella è stata prevista la realizzazione di piazzole pavimentate in masselli di calcestruzzo colorato per consentire un’agevole fruizione da parte degli utenti dell’area e creare una zona calpestabile “asciutta”, su cui è stato posizionato anche l’arredo urbano previsto.

Tutta la recinzione perimetrale è stata realizzata con pannelli prefabbricati in rete plastificata rigida e stanti metallici a sezione quadrata, mentre alla base della stessa recinzione è stata predisposta una cordonata perimetrale di tipo stradale atta a creare una barriera all’eventuale scavo da parte dei cani. Le due piazzole pavimentate in betonelle colorate sono state collegate tra loro da un vialetto pavimentato in sarone livellato e battuto, dotato di bordatura di contenimento in fasce di lamiera in ferro dello spessore di 6 millimetri per creare un collegamento tra le due aree pavimentate, evitando di calpestare il terreno che nei periodi invernali potrebbe essere particolarmente bagnato. Il lavoro ha compreso altresì il livellamento del terreno a seguito dei lavori di scavo per la posa delle cordonate. Nell’area sono stati predisposti idonei plinti e canalizzazioni ai fini del completamento con la futura realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Sono stati posizionati cartelli informativi, una panchina nuova e una ripristinata, una fontana per l’approvvigionamento dell’acqua e due cestini per la raccolta differenziata. L’importo complessivo dei lavori è di 26.808 euro.