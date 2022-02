Controlli straordinari dei carabinieri: pattuglie in tutta la Marca, l'elicottero in volo

Sono in corso dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 febbraio, controlli straordinari in tutta la Marca da parte dei carabinieri del comando provinciale di Treviso. I militari, con l'utilizzo anche di un elicottero del nucleo di Belluno, hanno pattugliato la periferia di Treviso e soprattutto le zona di Silea, Preganziol e Mogliano. Posti di blocco sono presenti, fino a tarda sera, sulle principali arterie della Marca. Si tratta di controlli che saranno eseguiti periodicamente nelle prossime settimane. Occhi puntati soprattutto sulle auto sospette, per stanare eventuali ladri "trasfertisti".