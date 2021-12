Inquinamento e poca depurazione: Sile e Livenza i fiumi "malati" della Marca

Mala depurazione e glifosate sono i principali nemici dei nostri fiumi. A parlare chiaro sono i dati del bilancio finale di Operazione Fiumi - Esplorare per custodire, edizione 2021 la nuova campagna itinerante di Legambiente Veneto, realizzata grazie al progetto finanziato della Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che quest’estate con un team di oltre 50 volontari e volontarie dei Circoli di Legambiente ha monitorato lo stato di salute dei nostro corsi d’acqua.

Il report finale di Operazione Fiumi pubblicato oggi dall’associazione, riporta tutti i dati raccolti nel 2021, riguardanti i fiumi più significativi della nostra regione: Brenta, Bacchiglione, Po, Adige, Livenza, Sile, Piave e altri corsi d’acqua tra cui Fratta Gorzone, Retrone e Dese che con numerosi altri affluenti e canali sono tenuti sotto la lente di ingrandimento dei Circoli territoriali di Legambiente. La campagna itinerante ha coinvolto centinaia tra volontari e cittadini in attività di campionamento ed analisi sulla qualità delle acque, nei rilevamenti morfologici e - per la prima volta in via sperimentale - nel monitoraggio della river litter (rifiuti lungo le rive) attraverso un nuovo protocollo elaborato da Legambiente. I volontari, formati dal comitato scientifico di Legambiente, hanno effettuato i prelievi dei campioni e attività di rilievo degli elementi di criticità ambientale, assistiti per gli aspetti scientifici e formativi dai tecnici e dai laboratori di ARPAV, partner di questa prima campagna regionale di attenzione verso i fiumi. I cittadini che hanno partecipato alle attività hanno così potuto rendersi conto dell’importanza e della fragilità del sistema fiume che è anche continuamente messo a rischio dai continui tagli radicali di vegetazione lungo gli argini che rischiano di compromettere l’ecosistema fluviale.

Al centro della campagna, l'analisi di parametri chimici e microbiologici delle acque superficiali dei campioni prelevati, elementi utili per valutare la qualità ecologica del fiume. Due i principali ricercati: batteri fecali e glifosate. Su 50 punti totali campionati, il 54% è risultato superare i limiti previsti per un buono standard di qualità delle acque. Rilevato anche glifosate oltre i limiti nel 26% dei campioni.

La cattiva depurazione è la malattia cronica: 29 punti monitorati in 12 fiumi e corsi d’acqua minori della nostra regione, risultano inquinati o fortemente inquinati con valori di escherichia coli superiori a 1000 mpn/100ml, il limite di qualità per le acque interne. Se volessimo prendere in considerazione il limite di qualità previsto per le acque di balneazione (comunque non prevista per le acque di fiume), i punti a risultare non balneabili sarebbero ben 37.

il Livenza dove tutti i campioni analizzati risultano al di sopra del limite con dei picchi di 12mila unità a Motta di Livenza e di 11mila a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso. Altro fiume a destare preoccupazione è il Sile: nessuno dei campioni prelevati è risultato entro i limiti, con un picco di 3200 unità a Casale sul Sile e di quasi 5mila unità a Cavallino Treporti. Il segnale di una sofferenza estesa fino alla foce, dovuta in particolare alla scarsa depurazione della Marca.