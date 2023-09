Cassa edile di Padova, Treviso e Rovigo: Silvano Armellin eletto nuovo presidente

La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto–CEIV, ha eletto Silvano Armellin come Presidente per il prossimo triennio. Silvano Armellin, 64 anni di Conegliano, legale rappresentante dell’impresa Armellin Costruzioni Spa e vice presidente di Ance Treviso, subentra al padovano Giacomo Cavagnis. Armellin sarà affiancato da Giorgio Roman, FILCA CISL, come Vice Presidente.

CEIV è un ente paritetico che riunisce imprese e lavoratori edili delle provincie di Padova, Rovigo e Treviso, rappresentati dalle Ance e dalle Organizzazioni Sindacali , FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL dei rispettivi territori, con l’obiettivo di amministrare a favore dei propri iscritti ogni contributo ed ogni prestazione determinata dai contratti colettivi e dagli accordi integrativi locali, eroga importanti prestazioni in materia di assistenza, previdenza e welfare, ai lavoratori ed alle imprese. La Cassa attraverso il controllo sull’applicazione dei contratti, garantisce la sicurezza del lavoro nei cantieri, la regolarità contributiva delle imprese ed il costo della manodopera; sostiene le famiglie dei lavoratori con assistenze sanitarie, assegni studio ed altre prestazioni dedicate; opera in parallelo con gli Enti Edili per la Formazione e la Sicurezza, organismi anch’essi bilaterali tra Ance e Sindacati, che promuovono la formazione professionale per i giovani (prima formazione e apprendistato), per i lavoratori già attivi (corsi di aggiornamento e per la sicurezza sul lavoro) e visite sui cantieri finalizzate a sviluppare i principi della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con quasi 2000 imprese iscritte, oltre 13500 lavoratori ed una massa salari di 155 milioni di euro, CEIV rappresenta una delle Casse Edili più importanti del panorama nazionale. Armellin, già Presidente della Cassa Edile di Treviso ed esperto in qualità di delegato Ance in materia sindacale, e Roman, forte della sua trentennale esperienza a fianco dei lavoratori, sono già al lavoro insieme al nuovo Comitato di Gestione, per continuare a migliorare le prestazioni assistenziali, rispondendo alle esigenze di un comparto in costante crescita.