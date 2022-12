Perde la battaglia contro il male: Liceo Artistico in lutto per la morte di Silvio Michieletto

Aveva appena compiuto 62 anni, festeggiati attorniato dalla famiglia. Ma ieri, sabato 10 dicembre, il profossore Silvio Michieletto, docente di religione al liceo artistico di Treviso, ci ha lasciato. Da un anno lottava contro il male, che ha affrontato con una energia ed una positività rare, in linea con il suo carattere. Michieletto, che abitava nel quartiere di Santa Bona, lascia la moglia Sandra, capo infermeria alla Usl 2, e il figlio Pietro. I funerali devono ancora essere fissati.

La notizia sella scomparsa di Michieletto si è diffusa ieri sera, destando vastissima commozione non solo tra gli studenti e i colleghi, ma anche negli ex alunni, che avevano tenuto un rapporto bellissimo ed intenso con il professore. Si era laureato in teologia, ed era entrato all'Artistico 27 anni fa. Corsi diurni e serali, poi anche un parentesi anche al Mazzotti. Sin da subito aveva messo al servizio di ragazzi e della scuola oltre alla sua cultura, la sua sensibilità, mettendosi a disposizione dei Cic oggi centri di ascolto, gli sportelli dove i ragazzi posso rivolgersi per esprimere disagi e difficoltà che possano presentarsi nel loro percorso scolastico e nella loro vita di adolescenti.

Prima del trapasso Michieletto aveva scritto una lettera ai suoi ragazzi. «Danzate con me la vita, la danza della vita, come dice il Cantico dei Cantici più forte della morte è l'amore, le grandi acque non prevarranno». Gli studenti gli avevano tramsesso tutto il loro affetto pubblicando un video in cui lo sostenevano nella sua battaglia, con un'autentica ondata di vicinanza, affetto e riconoscenza.