Conte e la dedica ai sindaci: «Primo baluardo della Repubblica durante la pandemia»

C'erano tante fasce tricolori, le autorità militari, le forze dell'ordine, il Vescovo Tomasi ma anche politici, tra cui alcuni parlamentari e l'europarlamentare Da Re, oltre a tanti cittadini che dopo tre anni hanno potuto partecipare alle celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica che come da tradizione si sono svolte nella cornice di piazza della Vittoria. Molto sentito e applaudito l'intervento del sindaco di Treviso, Mario Conte, che durante il suo intervento ha infranto il cerimoniale, chiamando a sè tutti i sindaci presenti. «Un ringraziamento va proprio ai colleghi sindaci che non hanno mai arretrato di un centimetro nella difesa della comunità, tra paure, incertezza sul futuro: dovevamo tenere alto il morale della nostra comunità pur avendo il nostro molto basso perchè colpiti da grande preoccupazione e con il rischio, anche per noi, di essere contagiati da questo virus»: ha detto il primo cittadino di Treviso. «Poi sono subentrati gli aspetti economici, poi è subentrata la tensione sociale che di fatto ha spaccato la comunità in due -ha detto ancora Conte- temi combattuti, temi non condivisi, scelte a volte magari difficili da comprendere ma i sindaci erano il primo baluardo della Repubblica perchè il cittadino impaurito e spaventato, arrabbiato, suonava il campanello dei municipi».

Durante la cerimonia sono state consegnate le Medaglie d’Onore concesse a cittadini italiani, militari e civili, ed ai familiari dei deceduti che sono stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale: Dalla Pieta’ Carlo, Perencin Vittorio, Callesella Renato, Presot Bortolo, Faganello Bruno, Zilio Alberto, Pisani Domenico, Martini Luigi, Marin Marino, Zambon Cesare, Cagnato Avellino, Infante Emilio, Trevisan Ferruccio.