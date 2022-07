Covid: positivo anche il sindaco di Treviso, Mario Conte

L'ondata estiva di Covid non ha risparmiato neppure il sindaco di Treviso, Mario Conte, che nella mattinata di oggi, sabato 2 luglio, ha annunciato sui social la sua positività al tampone a cui si è sottoposto dopo i primi sintomi: da oggi anche per lui inizia un periodo di quarantena forzata.

«Un po' di tosse, mal di gola, raffreddore -ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook- Tampone positivo. Il Covid ha deciso che dovevo passare qualche giorno a casa. Infatti mi sono messo alla ricerca delle scatole di subbuteo e Forza 4. No no, non scherziamo: dalla finestra continuerò a "vegliare", a chiamare assessori e consiglieri, ad ascoltare e leggere le richieste dei cittadini: cantieri, progetti, opere. Di cose da fare ce ne sono tante. E nel tempo libero, compagnia alla mia cagnolina Swami. Andiamo avanti! Torno presto!».