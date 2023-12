Petizione per cacciare il parroco, Conte: «Pronto a incontrare Curia e cittadini»

«Sono a disposizione per un confronto con il comitato dei cittadini, il parroco di santa Maria del Sile e anche il Vescovo per arrivare a una soluzione». Lo ha detto il sindaco Mario Conte a margine della conferenza stampa di venerdì mattina a Ca' Sugana dopo la petizione con cui alcuni parrocchiani hanno promosso una raccolta di firme indirizzata al Vescovo contro la decisione di don Giovanni Kirschenr di aprire la chiesa a migranti e senzatetto rimasti fuori dal dormitorio pubblico di via Pasubio, chiedendo che il parroco venga sostituito al più presto.

«Una situazione che va attenzionata - continua il primo cittadino - capisco quelli che sono i timori e le sensibilità dei cittadini così come capisco don Giovanni che ha voluto rappresentare concretamente la sua carità cristiana. Serve dialogo, occorre arrivare ad un confronto vero ma soprattutto è necessario abbassare i toni e rispetto da parte di tutti. Ovviamente io mi metto a disposizione per cercare una soluzione che possa dare una risposta a tutti facendo tornare la serenità a chi giustamente manifesta qualche perplessità e dare risposte anche a quelle persone che sono oggi costrette a vivere in strada. Uno dei cantieri che è stato presentato oggi, quello dell'ex Macello - ha proseguito Conte - va esattamente nella direzione di dare accoglienza agli uomini che sono costretti a vivere temporaneamente dei momenti di difficoltà andando oltre la logica della mera ospitalità ma prendendoci veramente cura di loro. Come amministrazione abbiamo incrementato i posti nel dormitorio e stiamo cercando di trovare anche altre soluzioni».

Le reazioni

La notizia della raccolta firme contro il parroco di Santa Maria del Sile ha sollevato però anche diversi commenti a favore dell'operato del sacerdote da parte del mondo della politica e dell'associazionismo del capoluogo: «Come Treviso Civica, avendo seguito da dietro le quinte tutta la storia dell'asilo notturno di via Pasubio fin dalla sua apertura, non ci stupisce per nulla quanto accaduto nelle ultime ore attorno al caso dell'ospitalità dei "senza fissa dimora" nella chiesa di Santa Maria del Sile, e più precisamente, non ci stupisce che sia stata presa l'iniziativa di promuovere una raccolta di firme contro l'operato del parroco don Kirschner. Chi risiede nelle vicinanze del dormitorio ha tutte le ragioni per lamentare il suo disagio, perchè gli episodi spiacevoli si sono effettivamente susseguiti nel corso del tempo, ma non di certo solo negli ultimi giorni. Quello che suona strano è che decidano di dare sfogo al loro disagio solo quando il parroco, d'accordo con il Consiglio Pastorale e con i suoi referenti del clero cittadino, decide di aprire le porte della chiesa per rispondere ad un evento straordinario, come la morte per il freddo di un immigrato. I protagonisti degli episodi sgradevoli infatti non sono sicuramente gli ospiti della chiesa e degli spogliatoi, gran parte dei quali durante il giorno si allontana dal quartiere per recarsi a lavoro (ebbene sì, la grande maggioranza degli ospiti ha un regolare lavoro), bensì gli ospiti del dormitorio vero e proprio, molti dei quali per svariati motivi (sociali, medici) non ha un'occupazione. Per costoro infatti, nonostante le ripetute segnalazioni e richieste avanzate in tutte le sedi, non è stato mai attivata nessuna forma di servizio e di assistenza diurna. Considerando quindi che, dalle 8 del mattino alle 20 della sera (orario in cui il dormitorio è tassativamente chiuso) non vi è nessun luogo in cui rifugiarsi nemmeno in caso di malattia o di maltempo, va da sè che sia inevitabile il verificarsi di qualche episodio sgradevole. Ma il soggetto che doveva intervenire per evitare questo non è certo la parrocchia né, tantomeno, le associazioni di volontariato del territorio, quanto l'amministrazione comunale che ha il titolo e il dovere di occuparsi di questo tema. Eppure l'amministrazione non ha mai ritenuto di dare la benchè minima risposta a tutti gli appelli ricevuti delegando alla parrocchia finanche la gestione (apertura, chiusura e pulizia) dell'unico servizio igienico disponibile nei dintorni, che è quello in prossimità della chiesa. Ora che nel mirino è finito il parroco, colpevole di aver sopperito alle mancanze dell'amministrazione, speriamo che qualcosa si muova» concludono da Treviso Civica.

«Un atto di umanità non può diventare motivo per richiedere un allontanamento che siamo certi il Vescovo Tomasi non concederà, visto che di queste problematiche è talmente consapevole da aver deciso di celebrare la messa di Natale, a cui anche noi siamo stati presenti, alla stazione ex-Siamic, luogo scelto anche perché legato proprio a situazioni di disagio e di marginalità sociale - aggiungono da Coalizione Civica per Treviso -. Non si può, al contrario, che ringraziare la parrocchia di Santa Maria del Sile e i volontari per l’opera preziosa che svolgono garantendo un tetto e l’assistenza a persone altrimenti destinate a dormire all’addiaccio. La loro scelta e il loro impegno rende onore alla nostra città e rompe quello che in alcuni momenti sembra essere un muro di indifferenza. Non possiamo nasconderci, però, che il problema dei senza fissa dimora non può essere affrontato sperando che, appunto, una comunità parrocchiale e dei volontari suppliscano alla inadeguatezza delle istituzioni anche perché, in molti casi esattamente come in questo, siamo di fronte a persone senzatetto che lavorano e che subiscono la situazione sempre più diffusa di non potersi permettere un alloggio con il reddito di cui dispongono. Dovere delle istituzioni è togliere dalle notti all’addiaccio queste persone, esattamente come è stato fatto per i 20 ragazzi che dormivano al parcheggio della “cittadella”, dopo la tragica morte di Mandeep Singh. La rapidità con cui è stata trovata una sistemazione per loro dimostra che la disponibilità degli alloggi si può trovare, quello che manca è un meccanismo per affrontare in modo organico questa situazione la cui costanza del tempo dimostra che non può essere considerata una “emergenza”. Ovviamente - concludono - anche in questo caso il volontariato e l’associazionismo hanno fatto la loro parte ma è indispensabile che le istituzioni si facciano di una forma di “coordinamento permanente” che permetta di individuare rapidamente soluzioni efficaci ogni qualvolta si ripresentino situazioni come quella al parcheggio dell’ex-Appiani o all’esterno del dormitorio comunale».

Levata di scudi a sostegno di don Kirschner anche da parte di Legambiente Treviso e delle associazioni organizzatrici del festival Raìse. «Di fronte alla petizione di alcuni residenti che chiede l’allontanamento di don Giovanni Kirschner dal suo incarico di parroco della parrocchia di Sant’Angelo e Santa Maria del Sile, è necessario ribadire che il cammino verso la pace passa proprio dall’inclusione e dall'accoglienza - si legge in una nota ufficiale congiunta -. Aprire le porte della propria parrocchia, luogo dell’intera comunità, a chi è fragile e si trova ai margini, a chi viene da luoghi geograficamente e culturalmente lontani è un gesto per una volta concreto, di condivisione, che va a colmare il vuoto indifferente della politica e, specialmente in questo momento dell’anno e storico, afferma senza ipocrisie un principio che tutti dovremmo condividere, quello della solidarietà. La morte poche settimane fa di Mandeep Singh, presso il parcheggio dell’Appiani dove aveva trovato un giaciglio di fortuna, ha sconvolto i trevigiani. Don Kirschner ha fatto seguire alla presa di coscienza l’azione, perché in questo caso come non mai le parole non bastano».