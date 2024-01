Sinistra Italiana, Christian Dal Grande è il nuovo segretario provinciale

Sabato 13 gennaio si è svolto il congresso di Sinistra Italiana della provincia di Treviso che ha portato all'elezione del nuovo segretario provinciale ovvero Christian Dal Grande, opitergino, impiegato commerciale e attivista dei movimenti sociali del territorio. Lo affiancheranno nella nuova segreteria: Miriam Poloni, architetto, consigliera comunale di Casier, già assessora ai lavori pubblici e già consigliera provinciale; Tiziano Gava, ex funzionario di associazioni di categoria artigiana, storico segretario del PCI trevigiano anni ‘80 e attivista politico da sempre; Eugenio Gallina, ex dirigente aziendale in pensione, impegnato nel mondo del volontariato; Said Chaibi, impiegato commerciale in un’azienda del digitale, già capogruppo della Sinistra in consiglio comunale di Treviso; Giulia Princivalli, impiegata tecnica, capogruppo di una lista di centrosinistra in consiglio comunale di Oderzo. Gigi Calesso, bancario, attivista di lungo corso nei movimenti sociali e ambientali, impegnato in Coalizione Civica per Treviso.

«L'obiettivo che ci siamo dati durante il lavoro congressuale è quello di rafforzare il partito sul territorio trevigiano, a partire dalle elezioni comunali del 2024 che interesseranno 56 comuni della provincia e dalle importanti elezioni Europee» si legge in una nota di Sinistra Italiana «Queste elezioni saranno l'occasione per riprendere la nostra attività e per dare forza e continuità ad Alleanza Verdi Sinistra, novità a sinistra del PD delle ultime elezioni politiche, un’alleanza rosso-verde nata dalla necessità di far convergere le lotte per la giustizia sociale e ambientale».

«Tanti i temi e le battaglie emersi durante il nostro dibattito congressuale e su cui andremo a lavorare sul territorio: dalla prioritaria difesa della sanità pubblica contro la strisciante privatizzazione, alla tutela dell'ambiente contro la cementificazione selvaggia, contro le grandi opere devastanti come ad esempio la superstrada Pedemontana veneta e contro l’agricoltura intensiva come la monocultura del Prosecco che in diverse aree rurali sta distruggendo la biodiversità e sta rendendo l'aria irrespirabile» continua «Altro tema centrale sarà la difesa del lavoro, prima di tutto attraverso il salario minimo legale, iniziativa attorno alla quale Sinistra Italiana è riuscita a unire tutte le opposizioni e a mettere in crisi il governo Meloni; per arrivare alla proposta oggi più attuale sul piano europeo con la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario».

«Infine, ma non per importanza, il tema della questione di genere, della violenza contro le donne e le soggettività lgbtq+; tema entrato nel dibattito pubblico a seguito delle centinaia di femminicidi che sono solo la punta dell'iceberg di un sistema patriarcale e maschilista che anche nelle nostre aree è stato per troppo tempo sottovalutato» chiude Sinistra Italiana «In questo quadro è necessario un partito di sinistra che sappia analizzare la società e unire tra loro queste lotte, facendosene portavoce nelle istituzioni ma non solo; Sinistra Italiana si è dimostrata in questi anni la forza politica più adatta e più efficace a fare da collante a questa frammentazione di lotte e protagonismo e a darne una prospettiva di cambiamento».