Realizzato dal maestro Marco Varisco il trofeo vinto a Miami da Sinner

E' una meravigliosa opera in cristallo, realizzata tempo fa dal maestro trevigiano Marco Varisco, quella con cui domenica sera Jannik Sinner è stato premiato al termine della finale del Masters 1000 di Miami vinta contro il bulgaro Dimitrov. Lo stesso Varisco ha scoperto domenica sera, di fronte alla tv, dopo aver seguito il match del numero 2 del mondo, che la sua creazione era stata utilizzata come trofeo dagli organizzatori: gli era stata richiesta da un cliente statunitense ma era del tutto ignaro della sua destinazione. Si tratta di un set di sei vasi, inviati in Usa quindici giorni fa. E nei confronti del campione italiano ecco la richiesta. «Spero di conoscerlo» ha detto Varisco.

"Il trofeo alzato da Jannik Sinner a Miami" ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia "è made in Veneto. La splendida coppa in cristallo è stata realizzata infatti dal maestro Marco Varisco, artista trevigiano stimatissimo a livello internazionale! Un pezzetto di Veneto c'è anche in questa grande vittoria, che colloca il nostro Jannik al secondo posto del ranking Atp".

"C’è la firma del trevigiano Marco Varisco sul trofeo del Master 1000 di Miami vinto da Jannik Sinner" ha scritto il sindaco Mario Conte sui suoi social "Il Maestro del cristallo porta un pezzo di Treviso e di Veneto nel mondo. Un grande motivo d’orgoglio!".