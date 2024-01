Smog e allerta rossa, per ora nessun divieto di ricreazione per le scuole

Oggi, 30 gennaio, è il primo giorno da allerta rossa per le Pm10 a Treviso e la situazione non dovrebbe cambiare per i prossimi quattro giorni: di precipitazioni all'orizzonte non ce ne sarebbero e lo smog non potrà che peggiorare. Per ora il Comune non andrà ad imporre limitazioni come il vietare le ricreazioni all'esterno per gli istituti scolastici, l'obbligo di mascherina o l'abbassamento degli impianti di riscaldamento. Sul tema il vicesindaco di Treviso, Alessandro Manera, ha fatto il punto della situazione: «A vedere la mappa del Veneto un pò tutte le città sono nella stessa condizione, ad eccezione delle città dove c'è forte ventosità: l'inversione termica per ora è un problema, vediamo le temperature in montagna e soprattutto non c'è la possibilità di tornare indietro nei prossimi giorni da questa situazione».