Smog e Pm10, Conte: «Serve piano straordinario per caldaie e riforestazione urbana»

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, interviene in merito all’emergenza polveri sottili che a Treviso e, in Pianura Padana, rappresenta un problema ormai cronico e strutturale: «Ho chiesto al Ministro Picchetto Fratin un incontro urgente - spiega Conte - è necessario mettere in campo un Piano Straordinario per le sostituzione delle caldaie e la riforestazione urbana per tutti i Comuni del Veneto che vivono questa problema. Inoltre, invito anche i colleghi delle altre Regioni della Pianura Padana a unirci per affrontare il problema».

«Ormai affrontiamo quotidianamente una vera e propria urgenza. Un’urgenza strutturale, che va affrontata a livello governativo e comunitario. Dal canto loro, i Comuni del Veneto come sempre virtuosi hanno introdotto autonomamente dei progetti atti a migliorare la qualità dell’ambiente e dell’aria - continua il sindaco di Treviso -. Questa è la direzione giusta da seguire, ma da soli i Comuni non possono fare miracoli. È necessario un intervento straordinario da parte del governo. Serve, ad esempio, una detassazione per gli investimenti ambientali da parte dei privati. Servono anche fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete, principali responsabili dell’inquinamento, e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente. Anci Veneto su questo versante farà la sua parte. Faremo pressioni sul Governo affinché queste misure siano prese in tempi celeri e con adeguata copertura finanziaria. I dati degli ultimi bollettini Arpav mostrano livelli di polveri sottili nell’aria registrati in questo primo periodo dell’anno con sforamenti dei limiti in quasi tutta la Regione. Siamo in una vera emergenza e come tale va trattata per la salute e il futuro delle nostre comunità. Lancio un appello anche ai miei colleghi della Pianura Padana, perché è un problema che dobbiamo affrontare tutti insieme a causa della conformazione geografica che ben conosciamo, dove il ricambio dell’aria è minore che nel resto d’Europa. Proprio per questo chiederemo un intervento urgente anche a Bruxelles, perché l’area padana è uno dei casi più critici, per le caratteristiche territoriali, l’alta densità abitativa e produttiva, e l’unica soluzione è un piano straordinario a tutti i livelli e dunque anche l’Europa deve fare la sua parte. Già lavorare sulle caldaie potrebbe senza dubbio giovare alle nostre popolazioni - chiude Conte - Ma non ci si può più nascondere: i Comuni, come detto, stanno facendo quanto possono con le risorse in loro possesso. Ora però serve un investimento dall’alto».

Gli altri commenti

Il vicesindaco di Treviso e assessore all'Ambiente, Alessandro Manera, aggiunge: «Prima di prendere provvedimenti autonomi dobbiamo attendere le direttive regionali da Arpav ed, eventualmente, dall'Ulss 2. Non possiamo di sicuro vietare le manifestazioni all'aperto già in programma. Ai trevigiani chiedo di limitare il più possibile l'uso dell'auto, prendere i mezzi pubblici e tenere un livello del riscaldamento non esagerato, soprattutto quando non si è in casa. L'idea di bloccare il traffico davanti alle scuole è totalmente inutile, per ora dobbiamo solo aspettare che piova».

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd Treviso, e il responsabile Ambiente e Infrastrutture provinciale Matteo Favero intervengono così sulla questione: «L’aria in questi giorni è irrespirabile, se ne stanno accorgendo con grande preoccupazione i cittadini della nostra provincia. Di fronte a questa emergenza, non servono proprio a nulla provvedimenti-spot come la chiusura del traffico dentro il castello a Castelfranco Veneto, per esempio. Più verde e più biodiversità, vuol dire meno inquinamento. La natura, infatti, contribuisce a ripulire e disinquinare l’aria delle città rimuovendo fino al 20% del particolato inquinante emesso dal traffico, dall’edilizia e dalle industrie, che causa nel mondo milioni di decessi ogni anno. L’Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all’inquinamento atmosferico con lo smog che causa fino a 90mila morti premature all’anno e la Pianura Padana registra una qualità dell’aria pessima anche a causa delle siccità. Per questo continuare con consumo di suolo e politiche che incentivano l’ingresso in città di auto, come ad esempio con il Park interrato di piazza Vittoria, vanno nella direzione sbagliata. Già altre città in Italia e in Europa hanno scelto di agevolare i cittadini con nuovi mezzi pubblici di accesso alle città e di limitare il parcheggio. Questo agevola il piccolo commercio, i negozi di prossimità e la qualità della vita» concludono.