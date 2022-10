Il nuovo "Sommariva", un "Eataly" con le eccellenze enogastronomiche della Marca

Paolo Zatta, agente immobiliare che controlla molti spazi nel centro di Treviso, ha rivelato la futura destinazione dei locali della storica ex gelateria ed ex Mc Donald's di corso del Popolo, chiuso nel 2019. All'iniziativa parteciperà anche l'azienda "Nonno Andrea". In Calmaggiore entro fine anno arriva un big del lusso