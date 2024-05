Treviso sotterranea festeggia i 10 anni di vita con un week end di eventi

Per festeggiare assieme a tutta la cittadinanza il primo decennio di attività, l’associazione Treviso

Sotterranea ha organizzato un fine settimana di eventi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Questo traguardo sembrava un miraggio lontano quando nel giugno del 2014 l’associazione si è fondata

ufficialmente, dopo più di trent’anni di attività informale. Nel 2015, grazie alla proficua collaborazione

instaurata con l’Amministrazione Comunale, si è stipulata una convenzione che ha permesso di rendere

fruibili ai visitatori, con una certa continuità, diversi ambienti ipogei delle mura. In questi anni di attività, l’associazione ha svolto molti lavori di ricerca, studio, esplorazione e monitoraggio degli ambienti ipogei della città e del territorio limitrofo, cercando di diffondere la conoscenza del nostro patrimonio monumentale attraverso diversi progetti di valorizzazione e promozione. Le attività svolte con i visitatori e gli studenti hanno sensibilizzato un numero molto alto di persone, aumentando la consapevolezza dei cittadini sull’importanza delle mura urbiche e sulla necessità della loro tutela e conservazione.

La celebrazione è suddivisa in due giornate e dedicata a fasce diverse della cittadinanza. Il giorno 8 giugno sarà dedicato agli appassionati del settore, mentre la giornata del 9 sarà aperta a tutta la cittadinanza. La mattina di sabato 8 giugno, a Palazzo dei 300, si terrà il convegno dal titolo “Fortezze bastionate rinascimentali del Veneto”, con la partecipazione dei principali studiosi e ricercatori delle fortificazioni rinascimentali presenti nella nostra regione, per un confronto sull’evoluzione dei sistemi bastionati e delle relative strutture sotterranee.

Il giorno 9 giugno, per tutta la giornata, si festeggerà insieme al bastione di San Marco con un evento aperto

alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno collaborato con le nostre attività, una grande festa per grandi e

piccini, con giochi per i più piccoli e mostre per gli adulti. Nella mattinata, prima del taglio della torta, verranno consegnati diversi premi, fra i quali quello riservato al vincitore del concorso fotografico indetto per festeggiare i 10 anni dell’associazione.

Il concorso fotografico

Il tema del concorso sono le mura, in senso lato, e si chiede a tutti di festeggiare insieme all’associazione raccontando con gli scatti migliori i vari aspetti della cerchia muraria di Treviso! Partecipare è semplicissimo: basta inviare entro il 3 giugno un massimo di tre fotografie ai canali social o alla mail di Treviso Sotterranea. A selezionare le migliori immagini sarà una giuria formata dal fotografo, fotoreporter e illustratore Enrico Colussi, dall’esperto di storia trevigiana e foto storiche Antonello Hrelia e dal presidente di Treviso Sotterranea, Simone Piaser.