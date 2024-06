Treviso sotterranea, la festa per celebrare i 10 anni dalla fondazione

Si sono conclusi i due giorni di festa per l’associazione Treviso Sotterranea. Sabato 8 giugno si è tenuto il convegno a Palazzo dei Trecento dal titolo “Fortezze bastionate rinascimentali del Veneto. Il nuovo sistema militare a difesa di Venezia”. Erano presenti in sala il Sindaco Mario Conte, l’Assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese e l’Assessore alla Città Produttiva Rosanna Vettoretti. In questa occasione il sindaco ha riconosciuto il lavoro svolto fino ad ora da Treviso Sotterranea e ha manifestato l’intenzione di supportare l’associazione nei prossimi anni. Anche l’assessore Zampese è intervenuto riconoscendo il ruolo di Treviso Sotterranea come interlocutore preferenziale e consulente per i lavori di restauro delle mura che si stanno pianificando grazie ai 7 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Il giorno 9 giugno si è svolta la festa aperta alla cittadinanza presso il bastione di San Marco, un evento aperto alle famiglie e a tutti coloro che hanno collaborato con le nostre attività, una grande festa per grandi e piccini, con giochi per i più piccoli e mostre per gli adulti, il tutto impostato sul tema principale della giornata: le mura rinascimentali della città di Treviso.

Alle ore 12.00 si è svolto il momento ufficiale del taglio della torta e della consegna dei premi legati ai concorsi relativi all’evento. Il presidente dell’associazione Simone Piaser ha ripercorso i 10 anni di lavoro trascorsi insieme, raccontati anche dalla mostra fotografica che si snoda sul bastione e, partendo dal 2014, ha narrato le scoperte e i traguardi raggiunti da Treviso Sotterranea. Per ricordare l’opera di ricerca iniziata dai precursori dell’associazione, Simone ha consegnato una targa all’architetto Giorgio Fantin e ai figli di Giorgio Garatti, raccontando come sono iniziate le prime esplorazioni sulle mura e di come i primi ricercatori siano stati in grado di trasmettere la passione per la scoperta e la documentazione degli ambienti ipogei della città.

In questa occasione sono stai consegnati anche due premi. Il primo riconoscimento è stato consegnato direttamente dall’assessore alle politiche educative, giovanili e pubblica istruzione Gloria Sernagiotto, la quale ha premiato la realizzazione del cartellone più originale e innovativo che meglio ha raccontato l’esperienza delle classi nel conoscere le mura durante le visite di Treviso Sotterranea.

Fra gli 800 studenti coinvolti, appartenenti a classi di istituti di primari e secondari della provincia di Treviso e delle province limitrofe, hanno primeggiato le classi 1A e 1B della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Ormelle (dell’istituto comprensivo di San Polo di Piave) a cui è stato consegnato un buono offerto dalla libreria Canova di Treviso. Per quanto riguarda invece il concorso fotografico a tema mura, si è aggiudicato il primo premio una foto realizzata dalla comunità alloggio il “Bambù” di Spresiano della Coperativa Il Girasole. Il presidente della giuria, il fotografo, fotoreporter e artista trevigiano, Enrico Colussi ha scelto questo scatto perché l’immagine trasmette un messaggio, evidenziato attraverso l’uso della composizione dove il soggetto ci invita a guardare oltre il muro. La finalità di una buona immagine è far riflettere e l’immagine vincitrice ha perfettamente centrato questo obiettivo. L’evento si è concluso con il taglio della torta, con tutti i soci e i collaboratori pronti a continuare questa splendida avventura iniziata dieci anni or sono.