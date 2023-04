Sottopassi stradali, nuovo sistema di controllo in città

Un nuovo sistema di controllo per i sottopassi stradali di Treviso è stato presentato mercoledì mattina, 5 aprile, a Ca' Sugana. Sviluppato dal settore lavori pubblici del Comune, il sistema è composto da una rete di allarmi collegati ad un server centrale (trasferito al settore Servizi informatici) che registra tutti i dati in tempo reale e ne trasferisce le criticità agli operatori dell’Ente oltre che alla ditta che li gestisce. Per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone è stata privilegiata la tecnologia di trasmissione dati via radio. I segnali di allarme vengono visualizzati su smartphone o tablet e consentono all’operatore di attivare le operazioni di sicurezza in tempi molto brevi. Il telecontrollo è poi abbinato ad una visione in remoto mediante collegamento da telecamere che possono visualizzare la situazione in tempo reale, come l’aumento dei livelli della pioggia o la presenza auto in difficoltà.

Come funziona

Il sistema supporta molteplici sensori d’allarme, tra i quali il livello acqua sul fondo del sottopasso, il guasto con accensione del semaforo d’emergenza, lo stato dei gruppi elettrogeni che si attivano in caso di mancanza di corrente, le temperature degli apparati, l’intrusione ai quadri elettrici. Un aspetto molto importante è la possibilità di condividere le informazioni con Vigili del Fuoco, Suem 118, Protezione civile, polizia locale e forze di polizia. Il sistema offrirà inoltre la possibilità di comunicare eventuali criticità alla cittadinanza (come l’allagamento dei sottopassi) mediante i pannelli a messaggio variabile. Entro il 2023 sarà invece disponibile e fruibile liberamente a tutti i cittadini l’applicazione “Treviso App” che consentirà la visualizzazione di tale sistema in forma ridotta ma con le informazioni più importanti.

Quali sono

I sottopassi ed i manufatti da telecontrollare sono 15. Quelli fino ad ora automatizzati, con elevate performances, sono 12: via Nascimben; via Sarpi; via Veronese/Zanella; viale Brigata Marche; stazione centrale dei treni di via Dandolo; via Paludetti; via Ghirlanda; via Venier; via dell’Aereoporto; via Seitz (monitoraggio sollevamento acque bianche); via Ghirada (monitoraggio rete fognaria acque bianche); Cimitero di San lazzaro (monitoraggio del bacino di laminazione). I sistemi di controllo da completare, ma comunque già attivi per alcuni segnali di allarme, sono tre: via Selvatico, via Ospedale Provinciale e il sottopasso pedonale di viale della Repubblica.