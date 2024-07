Sovraffolamento carceri, Scarpa (Pd): «Il disegno di legge Nordio non affronta il tema»

L'istituto penitenziario per minori di Treviso è diventato in queste ore un caso nazionale per la situazione di sovraffollamento venutasi a creare all'interno del penitenziario di Santa Bona: nei prossimi giorni i ragazzi detenuti saranno 26, in una struttura attrezzata per 12 persone.

Il tutto mentre in Parlamento si sta discutendo il disegno di legge Nordio, provvedimento chiamato dalla maggioranza "Riforma della giustizia". Rachele Scarpa, deputata trevigiana del Partito Democratico, è intervenuta con queste parole sulla questione: «Sono stata qualche mese fa, insieme al segretario regionale del PD Andrea Martella, in ispezione dentro al minorile di Treviso, e abbiamo potuto constatare con i nostri occhi la situazione denunciata: i detenuti dormono in 4 o 5 in celle con 2 o 3 posti letto, usano servizi sporchi, nella completa assenza di privacy, facendo la doccia nella turca in cui fanno i bisogni, soffrono il caldo in cella, in una situazione per cui il sovraffollamento compromette anche la qualità delle attività educative e ricreative e rende molto più difficile il lavoro della direzione e del personale penitenziario, che, nello sforzo quotidiano che va loro riconosciuto, denunciano un grande tema di carenza di organico. Il problema non risiede evidentemente nel caso isolato dell’istituto minorile trevigiano: è palese come la situazione sia un effetto del decreto Caivano» sottolinea Scarpa.

Il VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni dice che, a inizio 2024, erano circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane: da oltre dieci anni non si raggiungeva una simile cifra, e che gli ingressi negli Istituti penali minorili sono in netto aumento: 835 nel 2021, 1.143 nel 2023, la cifra più alta almeno negli ultimi quindici anni. Inoltre i detenuti in misura cautelare erano 340 nel gennaio 2024, mentre erano 243 un anno prima. Conclude Rachele Scarpa: «Il ddl Nordio in discussione alla Camera non affronta questo tema: gli istituti minorili diventano così, grazie al Governo, una vera e propria bomba sociale, che fa male innanzitutto ai ragazzi e al fine rieducativo che a maggior ragione negli istituti minorili dovrebbe essere la prima priorità. La strategia securitaria della destra al Governo sta fallendo davanti ai nostri occhi». Alle parole di Scarpa fa eco anche il consigliere comunale del Pd Treviso, Marco Zabai, che annuncia: «Faremo presto un’altra visita per verificare ancora una volta se vi siano stati degli effettivi cambiamenti. La nostra attenzione resta massima».