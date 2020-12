La dottoressa Angela Maffeo nuovo direttore dello Spisal

Prenderà servizio il 2 gennaio il nuovo Direttore dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro): l’incarico è stato affidato alla dr.ssa Angela Maffeo, attualmente in servizio all’Azienda Sanitaria di Caserta. Laureata in Medicina all’Università degli Studi Federico II di Napoli ha conseguito, nel medesimo ateneo, la specializzazione in Chirurgia oncologica e successivamente in Medicina del Lavoro. Dei numerosi incarichi rivestiti fino ad oggi dalla dr.ssa Maffeo presso l’Asl di Caserta, ricordiamo che dal 2007 si è occupata di Medicina del Lavoro e che per due anni, dal 2017 al 2019, è stata incaricata di sostituire il direttore dell’ospedale di Aversa.

«Alla dr.ssa Maffeo -ha commentato il dg Benazzi- va il mio augurio di buon lavoro. La aspetta un incarico importante, in modo particolare in questo momento di emergenza che richiede una costante e vigile collaborazione con il mondo delle nostre realtà produttive. Un ringraziamento particolare va, oltre che a lei per aver accettato l’incarico, al dottor Enrico Contessotto che ha retto fino ad oggi lo Spisal».