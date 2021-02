Buoni viaggio per taxi e NCC: ecco lo sportello per richiedere i voucher

Uno sportello per la richiesta cartacea dei buoni viaggio. Il Comune di Treviso è stato fra i primi comuni in Italia ad attivare il servizio di taxi e noleggio con conducente per particolari categorie di utenti, in seguito all’ assegnazione da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di circa 168 mila euro destinati all’erogazione di buoni viaggio per persone fisicamente impedite, con patologie accertate anche se accompagnate o appartenenti alle categorie più esposte agli effetti economici della pandemia.

Al fine di fornire supporto ai cittadini con difficoltà a presentare in autonomia la domanda on line per poter usufruire dei buoni trasporto è stato attivato il servizio di compilazione con uno sportello apposito. Il servizio sarà erogato su appuntamento (chiamando il numero 0422-658295, 0422-658509 o 0422-658431) dal settore Attività produttive, a Palazzo Rinaldi, a partire dal 10 febbraio 2021 fino al 30 giugno 2021 nei giorni di mercoledì dalle 15 alle 17 e giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.

I buoni viaggio sono destinati ai residenti di Treviso in particolari condizioni (disabili con invalidità pari al 100% o persone che si trovano in una situazione di fragilità economica derivante dall’emergenza sanitaria coronavirus) e ai cittadini che hanno necessità di recarsi presso le strutture sanitarie pubbliche, private e punti di vaccinazione anche fuori Comune di Treviso.